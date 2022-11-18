TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ Bingöl 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak?

TOKİ kuraları canlı çekilmeye devam ediyor. Sırada Bingöl ilçesi var. 18 Kasım 2022 Cuma günü Bingöl ilçeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listeleri yayımlanacak. İşte TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı ve diğer detaylar...
TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?
18 Kasım 2022 Bingöl kura çekimi TOKİ'nin resmi YOUTUBE kanalı üzerinden canlı izlenebilecek. Kura çekimi saat 10:00'da başladı. İsim listesine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsinzi.
TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ KURA CANLI İZLE
TOKİ BİNGÖL KONUTLARI NEREDE?
TOKİ Bingöl kura çekilişi ile toplamda 1000 konut sahibi belli olacak. Konutların yapılacağı iller ve sayıları ise şu şekilde:
BİNGÖL MERKEZ 500 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU
BİNGÖL GENÇ 150 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU
BİNGÖL SOLHAN 200 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU
BİNGÖL MERKEZ SANCAK 100 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU
BİNGÖL ADAKLI 50 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU