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    • Ekonomi
    • 18.11.2022 11:48
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    • 18.11.2022 11:54
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    TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ Bingöl 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak?

    TOKİ Bingöl kura çekimi sonuçları yoğun olarak araştırılıyor. 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Bingöl'ün Adaklı, Genç, Merkez, Solhan ilçelerinde 1000 konut inşa edilecek. Kuralar bugün çekiliyor. Peki Bingöl 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak? Para iadesi nasıl yapılacak? İşte TOKİ Bingöl sonuç sorgulama EKRANI ve İSİM LİSTESİ...

    TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

    TOKİ kuraları canlı çekilmeye devam ediyor. Sırada Bingöl ilçesi var. 18 Kasım 2022 Cuma günü Bingöl ilçeleri için kura çekimi yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listeleri yayımlanacak. İşte TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

    TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    18 Kasım 2022 Bingöl kura çekimi TOKİ'nin resmi YOUTUBE kanalı üzerinden canlı izlenebilecek. Kura çekimi saat 10:00'da başladı. İsim listesine aşağıdaki link üzerinden erişebilirsinzi.

    TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    TOKİ KURA CANLI İZLE

    TOKİ BİNGÖL KONUTLARI NEREDE?

    TOKİ Bingöl kura çekilişi ile toplamda 1000 konut sahibi belli olacak. Konutların yapılacağı iller ve sayıları ise şu şekilde:

    BİNGÖL MERKEZ 500 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

    BİNGÖL GENÇ 150 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

    BİNGÖL SOLHAN 200 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

    BİNGÖL MERKEZ SANCAK 100 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

    BİNGÖL ADAKLI 50 KONUT 18.11.2022 / 10:00 BİNGÖL KARŞIYAKA KAPALI SPOR SALONU

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN ALINIR?

        TOKİ, çekilişte ismi çıkmayan ancak başvuru ücreti ödeyen vatandaşlara, ücret iadesi yapmaya başladı.

        TOKİ tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer almıştı: "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir."

        Halkbank tarafından yapılan bilgilendirme ise şu şekilde: "Değerli Müşterimiz, TOKİ başvuru tutarınızı almak üzere şubelerimize gelmeden, ATM'lerimizden kartsız olarak TOKİ Başvuru iadeleri seçeneğinden nakit olarak alabilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki linki tıklayarak yada internet sitemizden giriş yaparak kendi adınıza olan hesabınıza ait IBAN bilginizi bildirmeniz halinde TOKİ iade tutarının hesabınıza aktarılması sağlanacaktır. Bilgi için: https://www.halkbank.com.tr/url/21.html Sağlıklı günler dileriz.".

        TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

        TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

        Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
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        Haberler Ekonomi TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ Bingöl 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak?
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