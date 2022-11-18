TOKİ BİNGÖL KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ! TOKİ Bingöl 2+1, 3+1 kura sonuçları açıklandı mı? Hak sahipleri ne zaman belli olacak?

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN ALINIR?

TOKİ, çekilişte ismi çıkmayan ancak başvuru ücreti ödeyen vatandaşlara, ücret iadesi yapmaya başladı.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer almıştı: "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir."

Halkbank tarafından yapılan bilgilendirme ise şu şekilde: "Değerli Müşterimiz, TOKİ başvuru tutarınızı almak üzere şubelerimize gelmeden, ATM'lerimizden kartsız olarak TOKİ Başvuru iadeleri seçeneğinden nakit olarak alabilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki linki tıklayarak yada internet sitemizden giriş yaparak kendi adınıza olan hesabınıza ait IBAN bilginizi bildirmeniz halinde TOKİ iade tutarının hesabınıza aktarılması sağlanacaktır. Bilgi için: https://www.halkbank.com.tr/url/21.html Sağlıklı günler dileriz.".