Son dakika! Bakan Yanık duyurdu: Doğalgaz destek ödemeleri başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerinin başladığını, 336 bin haneye toplam 271,7 milyon lira destek verildiğini açıkladı.

Bakan Yanık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik. Isı haritası baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL 2 bin 500 TL arasında değişiyor"

KARADENİZ GAZI EVLERE GELİYOR

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2023 bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda müjdeli haberler veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın gelecek yılın ilk çeyreğinde mart ayı gibi sisteme verileceğini söyledi. Bakan Dönmez, 4 yıl içinde kırk milyon metreküpe çıkarılacak üretimin konutlarda kullanılan gazın tamamını karşılamaya yeteceğini bildirdi.

Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

"HANE HALKININ BÜTÜN DOĞAL GAZ İHTİYACI KARADENİZ GAZINDAN KARŞILANACAK"

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın gelecek yılın ilk çeyreğinde mart gibi sisteme verileceğini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"İlk farzda üretim 10 milyon metreküp olacak. 4 yıl içerisinde maksimum faz dönemine çıkartacağız, kırk milyon metreküpe. 10 milyon metreküp günlük gazın yıllık karşılığı üç buçuk dört milyar metreküp eder. Bu da konutlarda mutfakta ve sıcak suda kullanılan gazı karşılayacak. Ama 4 yıl sonra biz üretimi 4 kat arttıracağız. O zaman da konutlarda kullanılan gazın tamamını buradan elde edeceğiz. Yeter mi? Yetmez. Yani ihtiyacımızın üçte birini toplamda karşılayacağız. Ama komşu sahalarda arama faaliyetlerimiz devam ediyor. Olumlu haberler geliyor. Bu konu değerlendirmeler bittikten sonra da somut keşif yakalarsak bu bilgiyi paylaşmış olacağız."