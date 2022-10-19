Doğalgaz desteği nasıl alınır ve destek başvurusu nereden ve nasıl yapılır soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sonbaharın gelmesinin ardından 900-2.500 TL doğalgaz ödemesi yapılacağı belirtildi. Peki doğalgaz yardımı nasıl alınır? Doğalgaz desteği ne kadar? İşte merak edilenler...
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Doğalgaz yardımı başvuruları 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.
DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.
Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.