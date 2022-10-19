Doğalgaz desteği nasıl alınır ve destek başvurusu nereden ve nasıl yapılır soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sonbaharın gelmesinin ardından 900-2.500 TL doğalgaz ödemesi yapılacağı belirtildi. Peki doğalgaz yardımı nasıl alınır? Doğalgaz desteği ne kadar? İşte merak edilenler...

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI