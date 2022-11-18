Memura yeni maaş! Mesleklere göre yeni memur ve emekli maaşları

Ocak ayı, memurlar ve memur emeklileri için zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 10.84 çıkan Temmuz-Ekim enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 4 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Bu verilere göre kesin oran ortaya çıkacak. Zam oranı Ocak ayı başında belli olacak ama ipuçları da var.