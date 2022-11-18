Memura yeni maaş! Mesleklere göre yeni memur ve emekli maaşları

Ocak ayı, memurlar ve memur emeklileri için zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 10.84 çıkan Temmuz-Ekim enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 4 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Bu verilere göre kesin oran ortaya çıkacak. Zam oranı Ocak ayı başında belli olacak ama ipuçları da var.
MEMURA EN AZ 10.849 TL
Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.02 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 18.06 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 19.16'yı bulacak. Yüzde 19.16 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 849 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 242 liraya yükselecek.
AİLE YARDIMI DA ARTACAK
Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla aile yardımı da artacak. Artış yüzde 19.16 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan aylık ödeme 758,28 liradan 903,57 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 198,76 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 99,38 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 301 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.