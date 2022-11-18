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    • Ekonomi
    • 18.11.2022 11:48
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    • 18.11.2022 11:55
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    Memura yeni maaş! Mesleklere göre yeni memur ve emekli maaşları

    2023 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nden çıkan yüzde 18.06’lık 2022 enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 19.16 artış göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? Kim, ne kadar alacak? İşte detayları…

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Memura yeni maaş! Meslek meslek güncel liste

    Ocak ayı, memurlar ve memur emeklileri için zam ayı olacak. Maaşlara yüzde 8 zam ve enflasyon farkı (2022'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden) yansıtılacak. Yüzde 10.84 çıkan Temmuz-Ekim enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 4 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı. Geriye Kasım ve Aralık verileri kaldı. Bu verilere göre kesin oran ortaya çıkacak. Zam oranı Ocak ayı başında belli olacak ama ipuçları da var.

    MEMURA EN AZ 10.849 TL
    Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.02 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 18.06 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 19.16'yı bulacak. Yüzde 19.16 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 849 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 242 liraya yükselecek.

    AİLE YARDIMI DA ARTACAK
    Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla aile yardımı da artacak. Artış yüzde 19.16 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan aylık ödeme 758,28 liradan 903,57 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 198,76 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 99,38 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 301 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.


        REFAH PAYI DA GÜNDEMDE
        Ocak'ta toplu sözleşme artışına bir refah payı eklenmesi de gündemde. Bu yılın Ocak ayında da benzer bir uygulama yapılmış, toplu sözleme artışı yükseltilmişti. Kesin karar Aralık ayı sonunda ya da Ocak ayı başında belli olacak.

        BİR ZAM DA EK GÖSTERGE İLE
        Memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak. En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek. Memur emeklilerine 2 bin 500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor.

        MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
        Genel müdür 1/4
        Mevcut maaş: 29.809,00 TL
        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 35.520,40 TL
        Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
        Mevcut maaş: 15.848,00 TL
        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 18.884,48 TL
        Memur (Üniv. mez.) 9/1
        Mevcut maaş: 9.707,00 TL
        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 11.566,86 TL
        Öğretmen 1/4
        Mevcut maaş: 12.276,00 TL
        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 14.628,08 TL
        Kaymakam 1. sınıf 1/4
        Mevcut maaş: 27.574,00 TL
        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 32.857,18 TL


            Başkomiser 3/1
            Mevcut maaş: 15.810,00 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 18.839,20 TL
            Polis memuru 8/1
            Mevcut maaş: 13.747,00 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 16.380,93 TL
            Uzman doktor 1/4
            Mevcut maaş: 18.853,00 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 22.465,23 TL
            Hemşire (Üniv. mez) 5/1
            Mevcut maaş: 11.828,00 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 14.094,24 TL
            Mühendis 1/4
            Mevcut maaş: 16.205,00 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 19.309,88 TL
            Teknisyen (Lise mezunu) 11/1
            Mevcut maaş: 10.100,00 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 12.035,16 TL


            Profesör 1/4
            Mevcut maaş: 25.984,00 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 30.962,53 TL
            Araştırma görevlisi 7/1
            Mevcut maaş: 15.311,00 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 18.244,59 TL
            Vaiz 1/4
            Mevcut maaş: 12.752,00 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 15.195,28 TL
            Avukat 1/4
            Mevcut maaş: 15.485,00 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 18.451,93 TL

            MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
            Müsteşar (1/1)
            Mevcut maaş: 21.905,20 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 26.102,24 TL
            Genel müdür (1/1)
            Mevcut maaş: 19.361,41 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 23.071,06 TL
            Şube müdürü (Lisans - 1/4)
            Mevcut maaş: 7.429,13 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 8.852,55 TL
            Memur (Lisans - 1/4)
            Mevcut maaş: 7.269,57 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 8.662,42 TL
            Öğretmen (1/4)
            Mevcut maaş: 7.475,52 TL
            Yüzde 19.16 zamlı maaş: 8.907,83 TL


                Kaymakam 1. sınıf (1/4)
                Mevcut maaş: 12.691,14 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 15.122,76 TL
                Polis memuru (8/1) TL
                Mevcut maaş: 7.731,57 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 9.212,94 TL
                Hemşire (Lisans-1/4)
                Mevcut maaş: 7.265,86 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 8.658,00 TL
                Mühendis (1/4)
                Mevcut maaş: 9.115,72 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 10.862,29 TL
                Teknisyen (Lise-1/4)


                Mevcut maaş: 6.343,71 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 7.559,16 TL
                Profesör (1/4)
                Mevcut maaş: 17.340,84 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 20.663,34 TL
                İmam-hatip
                Mevcut maaş: 7.475,52 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 8.907,83 TL
                Avukat (1/4)
                Mevcut maaş: 7.475,52 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 8.907,83 TL

                MEVCUT MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?
                Mevcut maaş: 6.900,00 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 8.222,04 TL
                Mevcut maaş: 7.000,00 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 8.341,20 TL
                Mevcut maaş: 7.100,00 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 8.460,36 TL
                Mevcut maaş: 7.200,00 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 8.579,52 TL
                Mevcut maaş: 7.300,00 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 8.698,68 TL
                Mevcut maaş: 7.400,00 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 8.817,84 TL
                Mevcut maaş: 7.500,00 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 8.937,00 TL
                Mevcut maaş: 7.600,00 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 9.056,16 TL
                Mevcut maaş: 7.700,00 TL
                Yüzde 19.16 zamlı maaş: 9.175,32 TL
                Mevcut maaş: 7.800,00 TL


                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 9.294,48 TL
                    Mevcut maaş: 7.900,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 9.413,64 TL
                    Mevcut maaş: 8.000,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 9.532,80 TL
                    Mevcut maaş: 8.100,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 9.651,96 TL
                    Mevcut maaş: 8.200,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 9.771,12 TL
                    Mevcut maaş: 8.300,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 9.890,28 TL
                    Mevcut maaş: 8.400,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 10.009,44 TL
                    Mevcut maaş: 8.500,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 10.128,60 TL



                    Mevcut maaş: 8.600,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 10.247,76 TL
                    Mevcut maaş: 8.700,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 10.366,92 TL
                    Mevcut maaş: 8.800,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 10.486,08 TL
                    Mevcut maaş: 8.900,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 10.605,24 TL
                    Mevcut maaş: 9.000,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 10.724,40 TL
                    Mevcut maaş: 9.050,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 10.783,98 TL
                    Mevcut maaş: 9.100,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 10.843,56 TL
                    Mevcut maaş: 9.200,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 10.962,72 TL
                    Mevcut maaş: 9.300,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 11.081,88 TL


                    Mevcut maaş: 9.400,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 11.201,04 TL
                    Mevcut maaş: 9.500,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 11.320,20 TL
                    Mevcut maaş: 9.600,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 11.439,36 TL
                    Mevcut maaş: 9.700,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 11.558,52 TL
                    Mevcut maaş: 9.800,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 11.677,68 TL
                    Mevcut maaş: 9.900,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 11.796,84 TL
                    Mevcut maaş: 10.000,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 11.916,00 TL
                    Mevcut maaş: 10.100,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 12.035,16 TL
                    Mevcut maaş: 10.200,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 12.154,32 TL
                    Mevcut maaş: 10.300,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 12.273,48 TL
                    Mevcut maaş: 10.400,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 12.392,64 TL
                    Mevcut maaş: 10.500,00 TL
                    Yüzde 19.16 zamlı maaş: 12.511,80 TL


                        Mevcut maaş: 10.600,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 12.630,96 TL
                        Mevcut maaş: 10.700,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 12.750,12 TL
                        Mevcut maaş: 10.800,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 12.869,28 TL
                        Mevcut maaş: 10.900,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 12.988,44 TL
                        Mevcut maaş: 11.000,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 13.107,60 TL
                        Mevcut maaş: 11.100,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 13.226,76 TL
                        Mevcut maaş: 11.200,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 13.345,92 TL
                        Mevcut maaş: 11.300,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 13.465,08 TL
                        Mevcut maaş: 11.400,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 13.584,24 TL
                        Mevcut maaş: 11.500,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 13.703,40 TL
                        Mevcut maaş: 11.600,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 13.822,56 TL


                        Mevcut maaş: 11.700,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 13.941,72 TL
                        Mevcut maaş: 11.800,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 14.060,88 TL
                        Mevcut maaş: 11.900,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 14.180,04 TL
                        Mevcut maaş: 12.000,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 14.299,20 TL
                        Mevcut maaş: 12.100,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 14.418,36 TL
                        Mevcut maaş: 12.200,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 14.537,52 TL
                        Mevcut maaş: 12.400,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 14.775,84 TL
                        Mevcut maaş: 12.500,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 14.895,00 TL
                        Mevcut maaş: 12.600,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 15.014,16 TL
                        Mevcut maaş: 12.700,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 15.133,32 TL
                        Mevcut maaş: 12.800,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 15.252,48 TL
                        Mevcut maaş: 12.900,00 TL
                        Yüzde 19.16 zamlı maaş: 15.371,64 TL

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