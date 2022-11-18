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    • Ekonomi
    • 18.11.2022 12:26
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    • 18.11.2022 12:45
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    Son dakika: Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gazı' açıklaması: İlk gaz Mart ayında!

    Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Mart ayında ilk gaz sisteme girecek. 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacak'' ifadelerini kullandı.

    Bakan Dönmez’den ’Karadeniz Gazı’ açıklaması

    Son dakika haberleri... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Mart ayında ilk gaz sisteme girecek. 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacak'' ifadelerini kullandı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    KARADENİZ GAZINDA SONA DOĞRU

    ''Kara ve denizde boru serim işlemi bitti. 280 tonluk bir kilit ekipman Türkiye'ye getirildi. Hedefimiz 2023 Mart ayında vatandaşla buluşturmak''

    Karadaki tesislerin özelliklerini de konuşursak; ne olacak bu tesislerde, buradaki çalışmalar ne sağlayacak, karadaki tesislerin süreçteki önemi nedir?

    ''Burası artık bizim ulusal sisteme vereceğimiz gazın işlenme tesisi. Bir de liman tarafı var, orada da lojistik işlemleri gerçekleştiriyoruz.

    Mart ayında ilk gaz sisteme girecek. 4 yıl sonra konutlardaki gazın tamamını karşılayacak''

    FATURADA İNDİRİM OLUR MU?

    Gazın ulusal sisteme bağlanmasıyla evlerde kullanılan doğalgazda indirim olacak mı?

    ''Doğalgazda sübvansiyon oranı yüzde 75. Doğalgazın üretilmesiyle vatandaşımıza gereken yardımları yapmak için elimizden geleni yapacağız. Buz gazla hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak. Zamanı geldiğinde hesaplamaları yapılacak''

    Kış öncesinde enerjide duruma bakarsak; Türkiye'deki son durum nedir, doğalgaz depolama tesislerinde doluluk oranları nedir?

    ''Avrupa'da ciddi bir endişe var. Türkiye bu kışı sorun yaşamadan atlatacak''

    DOĞALGAZA ZAM GELECEK Mİ?

    Burada öncelikle küresel fiyatlara bakmak gerekiyor. Pandemi öncesi ve sonrasına bakacak olursak doğalgazda anormal artışlar oldu. Ukrayna'daki savaş kısa sürede biterse piyasayı rahatlatır. Öngörülebilir fiyat tahmini söz konusu değil, oynaklık çok fazla.

    ''ARALIK'TA DOĞALGAZA ZAM YOK''

    Ama yaz aylarındaki yüksek seviyenin gerilediğini görüyoruz. Ancak bu geçiçi mi olacak yoksa kalıcı mı olacak göreceğiz. Ama Aralık ayında doğalgaza zam yapılmayacak''

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gazı' açıklaması: İlk gaz Mart ayında!
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