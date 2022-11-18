MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ HABER! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Zam 6 aylık mı yoksa yıllık mı olacak? Asgari ücretle birlikte hangi ödemeler atacak?

Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilir. Bu formülde Temmuz'da asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zam yıllık enflasyona tamamlanabilir. Örneğin; Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olan 2022 enflasyon tahmini 4 bin 253 liralık tutara yansıtılırsa asgari ücret 7 bin 18, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara yansıtılırsa 9 bin 75 liraya çıkacak.