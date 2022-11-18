MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ HABER! 2023 asgari ücret ne kadar olacak? Zam 6 aylık mı yoksa yıllık mı olacak? Asgari ücretle birlikte hangi ödemeler atacak?
2023 ASGARİ ÜCRETE ZAM NASIL OLACAK? Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği yeni asgari ücret için süreç başladı. Birbiri ardına açıklamalar yapılmaya başladı. Peki asgari ücrette artış kararı nasıl alınacak? Yeni destekler gelecek mi? 6 aylık mı yıllık mı artış olacak? İşte en çok merak edilen soruların yanıtları...
18.11.2022 10:06 - Son Güncelleme: 18.11.2022 10:42
Aralık ayı önemli gelişmelere sahne olacak. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme Meclis'e sevk edilirken, yeni asgari ücret de belirlenecek. Peki asgari ücrette süreç nasıl ilerleyecek, hangi formüller gündemde? İşte merak edilen soruların yanıtları:
Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilir. Bu formülde Temmuz'da asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zam yıllık enflasyona tamamlanabilir. Örneğin; Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olan 2022 enflasyon tahmini 4 bin 253 liralık tutara yansıtılırsa asgari ücret 7 bin 18, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara yansıtılırsa 9 bin 75 liraya çıkacak.