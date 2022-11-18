Kongre turizminde zirveye yürüyüş: İstanbul Avrupalı rakiplerini geride bıraktı

Pandeminin ardından atağa kalkarak yılsonu hedeflerini 50 milyon turist, 44 milyar dolar gelir olarak revize eden Türk turizm sektörü, kongre turizminde de vites büyüttü.
YENİDEN ŞAHA KALKTI
2015'e kadar kongre turizminde dünyada ilk 10'da yer alan İstanbul, hain darbe girişimi ve terör eylemleri nedeniyle bu unvanını kaybetmişti. Dünya turizm başkentleri arasında görünen İstanbul, kongre turizminde yeniden şaha kalktı.
HEDEF İLK 10'A GİRMEK
Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliği (International Congress and Convention Association-ICCA) verilerine göre 2021'de Amsterdam, Roma, Stockholm gibi Avrupalı rakiplerini geride bırakmayı başaran İstanbul, kongre turizminde dünyada 12'nci sıraya yerleşmeyi başardı. Bu yıl 42 uluslararası kongreye ev sahipliği yapan İstanbul'un 1-2 yılda yeniden ilk 10'a girmesi hedefleniyor.
7 KONGRE 8.350 KİŞİ
Kongre turizmindeki atak önümüzdeki yıllırda da devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) iştiraki olan İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu'nun (ICBV) verdiği bilgilere göre 2023-2026 yılları arasında, enerji ve tıp alanında, 7 uluslararası kongre düzenlenecek. Bu kongrelerle toplam 8.350 kişi İstanbul'a gelecek. Kongrelere adaylık süreçlerini devam ettiğine dikkat çeken sektör oyuncuları, ilgi ve talebin çok yüksek olduğunu vurguluyor.
GÜVENLİK SORUNUMUZ YOK
Sektör oyuncuları, "Uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmak için 'Ulaşılabilirlik, güvenlik, şehrin cazibesi ve hizmet kalitesi' olmak üzere dört ana kriter aranıyor. Bugün İstanbul'a dünyanın birçok ülkesinden direkt uçuş var. Güvenlik sorunumuz yok. Egzotik ve modern yapısıyla ziyaretçilerini büyüleyen şehrimizde otellerin gerek altyapısı gerekse hizmet kalitesi üst seviyede. İstanbul 1-2 yıl içinde yeniden dünyanın ilk 10 şehri arasına girecek" diyor.