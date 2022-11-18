Kongre turizminde zirveye yürüyüş: İstanbul Avrupalı rakiplerini geride bıraktı

Kongre turistinin günlük ortalama 1.000 euro harcadığını belirten Hyatt Centric Levent İstanbul Genel Müdürü Ahmet Arslan, "Kongre turisti etkinliğin yapıldığı bölgede tüm otelleri dolduruyor. Hal böyle olunca talep şehirdeki diğer otellere kayıyor ve otellerin oda gelirlerinde ciddi bir artış görülüyor" dedi.

İstanbul'da etkinlik turizminin yeniden hareketlendiğine dikkat çeken Arslan, "Son dönemde İstanbul'da oda fiyatları gecelik 100 euronun üzerine çıktı. Bu artışta en büyük katkıyı kongre turizmi sağladı" diye konuştu.

32 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul'un kongre turizminde yeniden atağa kalktığını söyledi.

Avdagiç, "İstanbul, 2021'de 2019'a göre 32 sıra birden yükseldi ve 1.234 şehir içinde dünyadaki en çok kongrenin yapıldığı 12'nci şehir oldu" dedi.