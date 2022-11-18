18 Kasım 2022 Evde bakım maaşı yatan iller tam listesi! Evde bakım maaşı BUGÜN yattı mı?

Evde bakım maaşı yattı mı sorusu sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli, bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların bakımını üstlenenlere ödenen paralar hakkında Bakan Yanık önemli duyuru yaptı. Peki Evde bakım maaşı BUGÜN yattı mı? İşte 18 Kasım 2022 Evde bakım maaşı yatan iller tam listesi!
18 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI?
Son dakika... Evde bakım maaşları 16 Kasım 2022 tariih itibariyle hesaplara yatmaya başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 562 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir hizmetler ile ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu vurgulamak isterim.'' ifadelerini kullandı.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)