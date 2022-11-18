18 Kasım 2022 Evde bakım maaşı yatan iller tam listesi! Evde bakım maaşı BUGÜN yattı mı?

18 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI BUGÜN YATTI MI?

Son dakika... Evde bakım maaşları 16 Kasım 2022 tariih itibariyle hesaplara yatmaya başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ''Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 876 milyon TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 562 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz kapsayıcı, eşitlikçi ve sürdürülebilir hizmetler ile ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu vurgulamak isterim.'' ifadelerini kullandı.