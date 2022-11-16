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    • Ekonomi
    • 17.11.2022 10:36
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    • 17.11.2022 10:39
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    TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Bitlis 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ: Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Tatvan, Merkez...

    TOKİ sosyal konut kura takvimine göre Bitlis'in Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Tatvan, Merkez ilçelerinde inşa edilecek toplam 1250 konut için kuralar çekildi. İsim listesi TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli oldu. İşte TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI! Bitlis 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı-İSİM LİSTESİ...

    TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

    TOKİ Bitlis kura çekimi isim listesi sıkça araştırılmaya başlandı. TOKİ tarafından Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 200, Ahlat ilçesinde 270, Hizan ilçesinde 80, Merkez ilçesinde 250, Tatvan ilçesinde de 450 konut inşaa edilecek. Toplamda konutu sayısı 1250 olacak. Konutların hak sahipleri ise 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak. Bitlis'teki konutlardan birine sahip olabilmek için başvuru yapan binlerce kişi kura sonuçlarını bekliyor. Peki Bitlis konut kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Bitlis TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ: Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Tatvan, Merkez...

    TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

    TOKİ Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Tatvan, Merkez ilçeleri kura çekimi 16 Kasım 2022 Çarşamba günü yapıldı. İsim listesi TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli oldu. Aşağıdaki linkten TOKİ resmi sayfasına giriş yapıp isim listesini sorgulayabilirsiniz.

    TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN

    TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

    Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

    13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.

    14 Kasım: Ağrı

    15 Kasım: Hakkari

    16 Kasım: Bitlis

    17 Kasım: Muş, Kilis
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        Haberler Ekonomi TOKİ BİTLİS KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Bitlis 2+1, 3+1 TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ: Adilcevaz, Ahlat, Hizan, Tatvan, Merkez...
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