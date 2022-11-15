Asgari ücrete yeni model! Çalışmalar Aralık ayında başlıyor

Yeni asgari ücret için düğmeye basıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatılırken; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayının ilk haftasında toplanması için de hazırlık yapılıyor. Çalışmalar sırasında enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.
BU YIL DA 2 ZAM OLDU
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in "Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz" şeklinde açıklaması ise asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği yorumlarına yol açtı.
Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu durumda, yılda 2 kez toplanıp 6 ay geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Bu yıl da asgari ücrete 2 kez zam yapıldı.