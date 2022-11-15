Asgari ücrete yeni model! Çalışmalar Aralık ayında başlıyor





Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu durumda, yılda 2 kez toplanıp 6 ay geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Bu yıl da asgari ücrete 2 kez zam yapıldı.