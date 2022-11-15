Kasım ayı SED yardımı ne zaman yatacak? 2022 SED yardımı ne kadar oldu? SED ödemeleri YATTI MI?

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için her ay düzenli olarak yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ile ilgili Kasım ayı ödeme planı merak konusu oldu. Her ay ödeme alan aileler, bu ayki ödemeler için belirlenen tarihi öğrenmek istiyor. İşte, "Kasım ayı SED yardımı ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı...