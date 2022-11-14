Asgari ücret ne kadar olacak? İpuçları neyi gösteriyor? İşte 2023 asgari ücret zam rehberi

Hem çalışanların hem işverenlerin gözü asgari ücrete ara zam için verilecek karara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işverenlerin asgari ücret beklentileri için araştırma başlatırken, Aralık ayının gelmesiyle de komisyon çalışmaları için düğmeye basacak. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Artışta nelere bakılacak? Hangi formüller var? İşte merak edilen soruların yanıtları…
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?
Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması planlanıyor.
Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.