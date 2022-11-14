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    • Ekonomi
    • 15.11.2022 06:42
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    • 15.11.2022 06:42
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    Asgari ücret ne kadar olacak? İpuçları neyi gösteriyor? İşte 2023 asgari ücret zam rehberi

    Son dakika asgari ücret haberleri! Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret zammında. Yeni asgari ücret için kollar sıvanırken, hem yapılan açıklamalar ve enflasyon verileri ipuçları veriyor. Peki bu ipuçları yeni ücret için neler getirecek? İşte asgari ücret rehberi…

    Çığıl Ön Yener
    takvim.com.tr
    Asgari ücret ne kadar olacak?

    Hem çalışanların hem işverenlerin gözü asgari ücrete ara zam için verilecek karara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işverenlerin asgari ücret beklentileri için araştırma başlatırken, Aralık ayının gelmesiyle de komisyon çalışmaları için düğmeye basacak. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Artışta nelere bakılacak? Hangi formüller var? İşte merak edilen soruların yanıtları…



    ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?
    Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması planlanıyor.

    Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.



        ARTIŞTA HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINACAK?
        Asgari ücret tespiti sırasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Çalışmalar sırasında gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.



        ENFLASYON TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ NE?
        2022 yılı için 4 farklı enflasyon tahmini bulunuyor:
        - Orta Vadeli Program: Yıllık yüzde 65, ikinci 6 aylık yüzde 15.91
        - Merkez Bankası: Yıllık yüzde 65.2, ikinci 6 aylık yüzde 16.05
        - Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıllık yüzde 67.78, ikinci 6 aylık yüzde 17.86
        - AA Finans Anketi: Yıllık yüzde 73.12, ikinci 6 aylık yüzde 21.61

        2023 yılı enflasyon tahmini ise şöyle:
        - Merkez Bankası: Yüzde 22.3



        ENFLASYON NASIL YANSITILABİLİR?
        Yapılan açıklamalar asgari ücrete enflasyonun üzerinde artış yapılacağı yönünde... Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ürete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'da ulaşılan 5 bin 500 liralık tutara da eklenebilir. Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilir. Bu formülde Temmuz'da asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk ara zam yıllık enflasyona tamamlanabilir. Tabii asgari ücrete sadece enflasyon oranı yansıtılmayacak. Bu oranların üzerine refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenmesi bekleniyor.



            ÜCRET NE KADAR ARTABİLİR?
            Örneğin; Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 artış tahmini Ocak'taki 4 bin 253 lira 40 kuruşluk tutara yansıtılırsa asgari ücret 7 bin 18 liraya, Temmuz'daki 5 bin 500 lira 35 kuruşluk tutara yansıtılırsa 9 bin 75 liraya çıkacak. Bu tahmine göre yıllık enflasyona tamamlama formülü uygulanırsa asgari ücret yüzde 35 artışla 5 bin 500 liradan 7 bin 425 liraya ulaşacak.

            Bu tutarların üzerine refah payı da eklenecek. Örneğin; 10 puanlık refah payı yansıtılırsa asgari ücret ilk formülde 4 bin 253 liradan yüzde 75 artışla 7 bin 443 liraya, ikinci formülde 5 bin 500 liradan yüzde 75 artışla 9 bin 625 liraya, üçüncü formülde 5 bin 500 liradan yüzde 45 artışla 7 bin 975 liraya yükselecek.


            YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR SÜRE İÇİN GEÇERLİ OLACAK?
            Asgari ücret yıllık olarak belirleniyordu. Ancak bu yıl 2 zam yapıldı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in bakanlığının bütçesini sunumu sırasında yaptığı "Emin olun enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak bir asgari ücret uygulamasını gerçekleştireceğiz" şeklindeki açıklama ise yeni asgari ücretin yıllık değil 6 aylık belirlenebileceği yorumlarına yol açtı. Bu durumda memurlar ve emekliler gibi asgari ücretlilere de Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yapılabilecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu durumda, yılda 2 kez toplanıp 6 ay geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.



                VERGİ DESTEĞİ SÜRER Mİ? PRİM DESTEĞİ GELİR Mİ?
                Asgari ücrete Ocak'tan itibaren vergi desteği hayata geçirildi. Bu desteğin 2023'te de sürmesi bekleniyor. Ayrıca bir prim desteği de söz konusu olabilir. Temmuz'da asgari ücretin brüt rakamı 6 bin 471 lira olarak belirlendi. Bu tutardan gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 970,65 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 5 bin 500 lira 35 kuruş oluyor. 6 bin 471 liralık brüt asgari ücret üzerinden işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor.

                Ayrıca yüzde 2 oranında da işsizlik sigortası primi kesintisi oluyor. Bu kesintilerin toplamı da bin 132 lira 43 kuruşu buluyor. Hem işçi hem de işverenden yapılan kesintiler toplandığında rakam 2 bin 103 lira 8 kuruşluk bir miktara ulaşıyor. Asgari ücretten kesilen sosyal güvenlik priminin bir bölümünün devlet tarafından üstlenilmesi formülü konuşuluyor. Eğer asgari ücrete bir prim desteği gelirse yapılacak artışın bir kısmı buradan karşılanabilecek.



                ASGARİ ÜCRET BAŞKA KİMLERİ ETKİLEYECEK?
                İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar asgari ücretle yükselecek. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı ile rapor parası da yükselecek. Yine asgari ücretli annenin iş göremezlik ödeneği artacak. İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan annelere yapacağı ödeme zamlanırken, sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak. Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası primleri artacak. En düşük ve en yüksek borçlanma tutarları da yükselecek.

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                Haberler Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak? İpuçları neyi gösteriyor? İşte 2023 asgari ücret zam rehberi
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