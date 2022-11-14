Asgari ücret ne kadar olacak? İpuçları neyi gösteriyor? İşte 2023 asgari ücret zam rehberi





VERGİ DESTEĞİ SÜRER Mİ? PRİM DESTEĞİ GELİR Mİ?

Asgari ücrete Ocak'tan itibaren vergi desteği hayata geçirildi. Bu desteğin 2023'te de sürmesi bekleniyor. Ayrıca bir prim desteği de söz konusu olabilir. Temmuz'da asgari ücretin brüt rakamı 6 bin 471 lira olarak belirlendi. Bu tutardan gelir ve damga vergisi alınmıyor. Sadece işçi için SGK primi olarak yüzde 14 ve işsizlik sigortası fonuna da yüzde 1 oranında kesinti yapılıyor. Toplamda 970,65 liralık bir kesinti sonrasında net ücret 5 bin 500 lira 35 kuruş oluyor. 6 bin 471 liralık brüt asgari ücret üzerinden işveren SGK payı olarak yüzde 15.5 oranında kesinti yapılıyor.