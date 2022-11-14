EYT'liye prim kazanma formülü! Eksik günler nasıl tamamlanır? Ne zaman harekete geçilmeli?





BORÇLANMAYA NE ÖDENİYOR?

5510 sayılı Kanun'a göre borçlanmalarda brüt asgari ücretin yüzde 32'si ödeniyor. 4857 sayılı Kanun'a göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, 25/2/2011 tarihinden sonraki kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerine ilişkin genel sağlık sigortası primleri ödenmiş ise bu sürelere ait borçlanma tutarı yüzde 20 oranı üzerinden hesaplanıyor. Yurt dışı borçlanmasında ise brüt asgari ücretin yüzde 45'i oranında prim ödeniyor. Şu anda doğum ya da askerlik borçlanması yapanlar 1 gün için en az 69,02, 1 ay için 2 bin 70 lira 72 kuruş veriyor. Yurt dışı borçlanması yapanlar 1 ay için en az 2 bin 911 lira ödeme yapıyor.