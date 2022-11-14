EYT'liye prim kazanma formülü! Eksik günler nasıl tamamlanır? Ne zaman harekete geçilmeli?

Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği düzenlemede son viraja girildi. Aralık ayında Meclis'e sevk edilecek düzenleme ile 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açılacak. Şartları sağlayanlar uygulama başlar başlamaz, primi ve yılı eksik olanlar ise tamamladıklarında emekli olabilecek. Düzenleme heyecanla beklenirken, eksik primi olanlar bunları tamamlama telaşına kapıldı. İşte prim günlerini artırma yolları...
ASKERLİK BORÇLANMASI NE KAZANDIRIR? BORÇLANMA İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?
Erkekler askerlik borçlanmasıyla eksik primlerini tamamlayabiliyor. Eğer askerlik sigortalı olmadan önce yapılmışsa, borçlanma sigorta giriş tarihini de borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ancak askerlik borçlanmasıyla başlangıcı bu tarihten önceye çekilenlerin de EYT kapsamında sayılması bekleniyor. Düzenleme Meclis'e geldiğinde bu durum da netleşecek.
DOĞUM BORÇLANMASI NE KAZANDIRIR?
Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur kadınların en çok 3 defaya mahsus olmak üzere doğumdan sonra prim ödemeden (en çok 2 yıl) geçirdikleri süreler borçlanılabiliyor. Kadınlara sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için bu imkan sunuluyor. Çocuk başına 720 gün, en çok 2160 gün prim kazanılıyor.