Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihleri belli oldu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

Son dakika haberleri... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihleri belli oldu. Komisyon 7-8-9 Aralık'ta toplanacak.
ASGARİ ÜCRETE 'FARK'LI FORMÜL!
Yılın sonuna yaklaşılırken, milyonlarca çalışanın gözü yeni asgari ücrete yapılacak artışa çevrildi. Yeni ücret Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Ancak artışta enflasyon oranlarının dikkate alınacağı, bunun üzerine bir refah payı eklenerek ücretin belirleneceği yönünde sinyaller geliyor.
YÜZDE 30'UN ÜZERİNE EKLENECEK
Asgari ücrete enflasyonun nasıl yansıtılacağı ve refah payının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ürete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara da eklenebileceği değerlendiriliyor. Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek.