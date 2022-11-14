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    • Ekonomi
    • 14.11.2022 12:41
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    • 14.11.2022 12:48
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    Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihleri belli oldu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

    Son dakika haberleri... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihleri belli oldu. Komisyon 7-8-9 Aralık'ta toplanacak. Yeni asgari ücret merakla beklenirken, artışta yıllık enflasyonun dikkate alınacağı ve refah payı ekleneceği sinyalleri geliyor. Bu kapsamda asgari ücretteki Temmuz artışının yıllık enflasyona tamamlanacağı bir formül de gündemde. Peki bu formül ile asgari ücret ne kadar olabilecek. İşte bu sorunun yanıtı...

    2023 asgari ücret için kritik tarih belli oldu!

    Son dakika haberleri... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihleri belli oldu. Komisyon 7-8-9 Aralık'ta toplanacak.

    ASGARİ ÜCRETE 'FARK'LI FORMÜL!
    Yılın sonuna yaklaşılırken, milyonlarca çalışanın gözü yeni asgari ücrete yapılacak artışa çevrildi. Yeni ücret Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Ancak artışta enflasyon oranlarının dikkate alınacağı, bunun üzerine bir refah payı eklenerek ücretin belirleneceği yönünde sinyaller geliyor.


    YÜZDE 30'UN ÜZERİNE EKLENECEK
    Asgari ücrete enflasyonun nasıl yansıtılacağı ve refah payının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yıllık enflasyon bu yılın başında yürürlüğe giren net 4 bin 253 liralık asgari ürete yansıtılabileceği gibi, Temmuz'daki 5 bin 500 liralık tutara da eklenebileceği değerlendiriliyor. Artışta diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Temmuz'da asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapılmıştı. Bu zam yıllık enflasyona tamamlanabilecek. Üzerine de refah payı eklenerek yeni asgari ücret belirlenebilecek.


        KİMLERİ, NASIL ETKİLEYECEK?
        Belirlenecek yeni tutar sadece asgari ücretlinin maaşını artırmayacak. Yeni asgari ücretin etkisi de geniş olacak. İşte asgari ücret artışının etkileyeceği ödemelerden bazıları şöyle:


        - İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar yükselecek.
        - Asgari ücretle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı yükselecek.


        - Asgari ücretlinin hastalandığında aldığı rapor parası artacak,
        - Doğum yapan annelere izni sırasında verilen iş göremezlik ödeneğinde en düşük tutar değişecek.


            - İŞKUR'un yarı zamanlı çalışan annelere yapacağı ödeme de yükselecek.
            - Sosyal yardımlardan yararlanmak kolaylaşacak.


            - Sigorta, GSS primleri artacak.
            - Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar değişecek.
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanma tarihleri belli oldu! 2023 asgari ücret ne kadar olacak?
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