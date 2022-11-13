Koop Bakkal başvuru şartları neler? KOOP Bakkal BAŞVURU EKRANI! Hangi illerde KOOP Bakkal açılacak?

Mahalle bakkalları artık "Koop Bakkal" olarak hizmet verecek. Ama her bakkal Koop Bakkal olamıyor. Kriterleri var. Önce başvuru yapacak bakkallar, Koop Bakkal olmak isteyen esnaf, Tarım Kredi Kooperatiflerinin internet sitesinden başvuru yapabilecek.

"Koop Bakkal" bakkal kooperatifi anlamına geliyor. Yani Tarım Kredi Kooperatfi marketlerinde yer alan tüm ürünler, aynı fiyata bakkallarda satılacak. Bakkalın malı bittiğinde ise elektronik ortam üzerinden Tarım Kredi'den ürün talep edilecek ve tedarik sağlanacak.

Bu projeye başvurabilmek için en az 5 yıldır bakkal olma şartı var. Dükkan metrekaresinin en az 75 en fazla 150 metrekare olması gerekiyor. Başvurusu kabul edilen bankalara kredi desteği de sağlayacak.