Sicil affı fırsatını kaçırmayın! Nasıl yararlanılacak? Hangi borçları kapsıyor? Ne kadar süre var?

Öğrenim kredisinde yasa yürürlüğe girmeden önce ödenen tutarlar geri verilecek mi?
Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek.
Sicil affi kimleri kapsıyor?
Sicil affı ile karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, zamanında ödenmeyen kredi kartı ve diğer kredi kartı borçları nedeniyle kredi puanları düşen kişilere sicil düzeltme şansı tanınacak. Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarında ismi olan kişilere uygulanacak sicil affından, ödeme tarihi 1 Ekim'den önce olan kişiler, şirketler yararlanacak. Borçlarını 1 Temmuz 2023 tarihine kadar ödeyen ya da yapılandıran kişilerin kara listeden ismi silinecek.
Yeni kredi talebinde geçmişteki olumsuz performans dikkate alınacak mi?
Daha sonra yapılan işlemlerde geçmiş dönem performanslarındaki olumsuz durumlar dikkate alınmayacak. Bankalar, finansal kiralama şirketlerince yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer işlemlerde eski kayıtlar görülmeyecek. Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacak.