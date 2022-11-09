9 KASIM 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | toki.gov.tr çekiliş sonuçları | TOKİ IĞDIR, BATMAN İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI!

TOKİ KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

TOKİ kuraları 12 il için tarihleri belirlendi. 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan kuraları ile başladı. 12 il için belirlenen kuralar 10 gün içinde tamamlanacak. Kura saatleri TOKİ resmi sitesi üzerinden de ilan edildi. 250 bin konutun kurası ise Mart ayına kadar tamamlanacak. Kuralar saat 09.00'da başlıyor, noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleşiyor. İlk kuralar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için gerçekleşiyor.