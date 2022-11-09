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    • Ekonomi
    • 09.11.2022 08:54
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    • 09.11.2022 09:03
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    9 KASIM 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | toki.gov.tr çekiliş sonuçları | TOKİ IĞDIR, BATMAN İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI!

    Iğdır ve Batman TOKİ kura çekilişi binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi, canlı yayından sonra kura sonuçları ile erişime açılacak. Iğdır ve Batman'da TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile takip edilebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ kuraları ile ilgili tarih ve saat açıklamasında bulundu.TOKİ kura sonuçları nasıl izlenebilecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    9 KASIM TOKİ IĞDIR BATAMAN KURA CANLI İZLE

    TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle ekranı ile bugün takip edilebilecek. 9 Kasım Çarşamba günü Iğdır ve Batman kura sonuçları belli olacak. Kura çekimi noter aracılığıyla canlı yayında tamamlanacak.

    TOKİ KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

    TOKİ kuraları 12 il için tarihleri belirlendi. 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan kuraları ile başladı. 12 il için belirlenen kuralar 10 gün içinde tamamlanacak. Kura saatleri TOKİ resmi sitesi üzerinden de ilan edildi. 250 bin konutun kurası ise Mart ayına kadar tamamlanacak. Kuralar saat 09.00'da başlıyor, noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleşiyor. İlk kuralar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için gerçekleşiyor.

    KARS KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

    TOKİ Batman kura çekilişi canlı yayını ile 1.850 konutun sahibi belli olacak. Öncelikle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuru yapan kişilerin konut çekilişi sonrası normal başvuru yapan kişiler için süreç devam edecek.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

        TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

        🔸7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut

        🔸8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut

        🔸9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut

        🔸10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

        🔸10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

        🔶11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

        🔶13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

        🔶15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

        🔶16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

        IĞDIR KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

        TOKİ Iğdır 550 konut kura çekilişi canlı yayını ile 903 konutun sahibi belli olacak. Öncelikle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuru yapan kişilerin konut çekilişi sonrası normal başvuru yapan kişiler için süreç devam edecek.

        TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
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        Haberler Ekonomi 9 KASIM 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | toki.gov.tr çekiliş sonuçları | TOKİ IĞDIR, BATMAN İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI!
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