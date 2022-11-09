Turizmde ara tatil bereketi! Rezervasyonlar patladı doluluk oranı yüzde 80'i aştı





ANTALYA'YA % 10'LUK KATKI

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, yaz döneminde tatil yapamamış olan yerli turistin ara tatili değerlendirdiğini belirterek, "Fiyatlar yaz dönemine göre çok daha düşük. Talep ise çok iyi gidiyor" dedi.

Antalya genelinde otellerin yüzde 50'sinin açık olduğunu belirten Kavaloğlu, "Bu fiyatlar bölgesine göre farklılık gösteriyor. Örneğin Lara ve Belek'teki otellerin hemen hepsi açık. Almanya, İngiltere ve Rusya'dan ise turist akışı devam ediyor. Bu dönemde otellerde doluluk oranları yüzde 70'lerde. Ara tatille birlikte yerli turistin de yüzde 10'luk bir katkısı olur. Doluluklar yüzde 80'i bulur" diye konuştu.