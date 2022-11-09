Gençlere istihdam seferberliği başladı! Bakan Murat Kurum duyurdu! Kaç kişi istihdam edilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Bakan Kurum, TOKİ konutlarının ödemelerine ve taksitlerine dair bir soruyu şöyle yanıtladı: "TOKİ Projelerimizde aylık taksitler, altı ayda bir, önceki altı aylık dönemdeki memur maaş artış oranları baz alınarak güncellenmektedir. Ancak burada vatandaşlarımızın ekonomik durumları göz önüne alınarak, artış oranları vatandaşımızın lehine memur maaş artışlarından daha düşük olarak uygulanmaktadır. Son 3 yılda sosyal konutlarımıza memur maaş artış oranı tam olarak uygulanmamış, vatandaş lehine düzenlenmiştir. Örneğin, geçen yıl memur maaş artış oranı yüzde 80'nin üzerinde olmasına rağmen, yüzde 25 oranı uygulanmıştır."
"TOKİ 1 MİLYON 170 BİN KONUTU YAPMIŞ BİR KURUMDUR"
Söz verilen konutların teslim edilmediği iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Kurum, "Bugün 50 Bin Konut Kampanyasında 142 aktif projede 52 bin 128 konutumuzu; yine 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında 252 aktif projede 97 bin 483 yeni yuvamızı hak sahiplerine etaplar halinde teslim ediyoruz. Şu an 150 bin sosyal konutumuzun, büyük bölümünü vatandaşlarımıza teslim ettik, yılsonuna kadar da 60 bin konutu teslim edeceğiz, kalanların da inşaatları hızla devam ediyor. " dedi.