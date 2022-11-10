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    • Ekonomi
    • 10.11.2022 10:41
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    • 10.11.2022 10:41
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    Gıdadan, elektroniğe PEŞ PEŞE fiyatlar düştü! ŞOK Market'te 6 taksit+%40 İNDİRİM! 9-15 KASIM ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı!

    ŞOK marketlerde bu hafta beyaz eşyadan, ev ürünlerine, temizlik malzemelerinden nevresim takımına kadar birçok indirimli ürün yer alacak. ŞOK Aktüel kataloğunda yer alan ve 9-16 Kasım tarihleri arasında satışa sunulacak ürünlerin fiyat listesi belli oldu. İşte ŞOK aktüel ürünler fiyat listesi...

    takvim.com.tr
    ŞOK Market’te 6 taksit+%40 İNDİRİM!

    ŞOK market 9-15 Kasım 2022 tarihlerinde geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 9 Kasım 2022 tarihli aktüel ürünler, Kasım ayının 15'ine kadar raflarda bulunacak. ŞOK'ta bu hafta; çift kişilik nevresim takımı, buzdolabı, airfryer, buharlı ütü, tencere ve tava seti, ısıtıcı, davlumbaz, ocak seti, çamaşır makinesi, parfüm, kozmetik malzemeleri gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte 9-15 KAsım ŞOK aktüel ürünler listesi...

    Airfryer 1.599 TL,

    24 cm l Granit Cam Kapaklı Derin Tava 99,90 TL,

    24 cm Granit Cam Kapaklı Derin Tencere 189,90 TL,

    24 cm Granit Cam Kapaklı Karnıyarık Tencere 179,90 TL,2

    0 cm Granit Kapaksız Sahan 79,90 TL,Buharlı Ütü 349 TL,

    3 Katlı Tekerlekli Sebzelik 99,95 TL, Büyük Boy Tepsi 39,95 TL,

    3'lü Priz + 3'lü Priz 79,90 TL, Mini Isıtıcı 199,90 TL,

        Masaüstü Dekoratif Mini Şömine 129,90 TL, Soba 299,90 TL,

        Kafa Bantlı Bluetooth Kulaklık 129,90 TL,

        Akım Korumalı Tekli Priz 119,90 TL,

        Kablosuz Kulaklık i9 149,90 TL,80x150 cm

        Fitilli Halı 159,95 TL,

        80x250 cm Fitilli Halı 249,95 TL,

        120x180 cm Fitilli Halı 249,95 TL,

        Çift Kişilik Nevresim Seti 239,95 TL,

        Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 74,95 TL,

        Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 89,95 TL,

        2'li Yastık Kılıfı 29,95 TL,Dolgulu Yastık 79,95 TL,
            Haydi Türkiye fidan dikmeye
            Haberler Ekonomi Gıdadan, elektroniğe PEŞ PEŞE fiyatlar düştü! ŞOK Market'te 6 taksit+%40 İNDİRİM! 9-15 KASIM ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı!
                SON DAKİKA