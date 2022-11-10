Gıdadan, elektroniğe PEŞ PEŞE fiyatlar düştü! ŞOK Market'te 6 taksit+%40 İNDİRİM! 9-15 KASIM ŞOK aktüel kataloğu yayınlandı!

ŞOK market 9-15 Kasım 2022 tarihlerinde geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 9 Kasım 2022 tarihli aktüel ürünler, Kasım ayının 15'ine kadar raflarda bulunacak. ŞOK'ta bu hafta; çift kişilik nevresim takımı, buzdolabı, airfryer, buharlı ütü, tencere ve tava seti, ısıtıcı, davlumbaz, ocak seti, çamaşır makinesi, parfüm, kozmetik malzemeleri gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte 9-15 KAsım ŞOK aktüel ürünler listesi...

Airfryer 1.599 TL,

24 cm l Granit Cam Kapaklı Derin Tava 99,90 TL,

24 cm Granit Cam Kapaklı Derin Tencere 189,90 TL,