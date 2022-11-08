Borsa İstanbul güne rekorla başladı

EN ÇOK KAZANDIRAN METAL ANA SANAYİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95'le metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,63'le finansal kiralama, faktoring oldu.