Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,72 puan ve yüzde 0,57 değer kazanarak 4.356,37 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
EN ÇOK KAZANDIRAN METAL ANA SANAYİ
Bankacılık endeksi yüzde 0,13 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,95'le metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 0,63'le finansal kiralama, faktoring oldu.
BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürmesinin ardından günü de yüzde 2,72 artışla 4.331,66 puandan tamamlayarak kapanış rekoru tazeledi.