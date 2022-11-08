TOKİ KURA NEDEN BAŞLAMADI? 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ! TOKİ kura çekimi ertelendi mi? Kars, Siirt...

TOKİ 8 Kasım kura çekimi neden başlaması sorusuna yanıt aranıyor. Peki TOKİ kura çekimi ertelendi mi? Kars, Siirt kura çekimi saat kaçta yapılacak? İşte 202 TOKİ KURA TAKVİM ve diğer merak edilenler!
TOKİ KURA TAKVİMİ 2022
7 Kasım Pazartesi: Şırnak'ta 1450 ve Ardahan'da 250 konutun kuraları çekildi.
8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut
TOKİ KURA ÇEKİMİ NEDEN BAŞLAMADI, ERTELENDİ Mİ?
Sabah saatlerinden itibaren TOKİ Kars ve Siirt illeri için kura çekimi için araştırmalar yapılıyor. Saat 09:00 itibariyle canlı yayın linkini araştıran vatandaşlar kura çekiminin neden başmadığını sorguluyor.
TOKİ Kars- Siirt kura çekiminin saat 11:00'da başlaması bekleniyor.