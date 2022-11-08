TOKİ KURA NEDEN BAŞLAMADI? 2022 TOKİ KURA TAKVİMİ! TOKİ kura çekimi ertelendi mi? Kars, Siirt...

TOKİ KURA ÇEKİMİ NEDEN BAŞLAMADI, ERTELENDİ Mİ?

Sabah saatlerinden itibaren TOKİ Kars ve Siirt illeri için kura çekimi için araştırmalar yapılıyor. Saat 09:00 itibariyle canlı yayın linkini araştıran vatandaşlar kura çekiminin neden başmadığını sorguluyor.

TOKİ Kars- Siirt kura çekiminin saat 11:00'da başlaması bekleniyor.