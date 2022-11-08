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    • Ekonomi
    • 08.11.2022 09:23
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    • 08.11.2022 09:23
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    8 Kasım Elektrik ve Doğal gaz desteği yattı mı? Elektrik ve doğal gaz desteği yardım ödemesi ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı!

    Türkiye Aile Destek Programı kapsamında verilen Elektrik ve Doğalgaz desteği ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeleri tek tek sıraladı. Buna göre aile sosyal yardım ödemeleri 8 Kasım 2022 tarihi itibariyle hesaplara yatıracak. Peki 8 Kasım Elektrik ve Doğalgaz desteği yattı mı? Elektrik ve doğalgaz desteği yardım ödemesi ne zaman yatacak? İşte e-Devlet sosyal yardım sorgulama ekranı! Türkiye Aile Destek Programı ödeme takvimi!

    8 KASIM ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ YATTI MI?

    Son dakika Türkiye Aile Destek Programı haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik ve doğal gaz desteği yardım ödemesi, Aile destek sosyal yardımlarının ödeme tarihlerini duyurdu. Peki 8 Kasım Elektrik ve Doğal gaz desteği yattı mı? Elektrik ve doğal gaz desteği yardım ödemesi ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve diğer merak edilenler haberimizde!

    ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ YATTI MI?

    Doğalgaz ve elektrik desteği ödemeleri bu hafta hesaplara yatacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak.

    Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlıların hak sahiplerinin 2.1 milyar tutarındaki kasım ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış binin üzerindeki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ek ödeme... Bu hafta içinde 7 milyar tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk'' ifadelerini kullandı.

    DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR 2022?

    Bakan Derya Yanık, ödemeleri iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında olacağını belirtmişti.

        ELEKTRİK DESTEĞİ NE KADAR, NASIL ALINIR?

        Ödemeler aylık yapılmakta olup ETD programı kapsamında;

        1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat,

        3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat,

        4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat,

        5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat

        karşılığı tutar kadar aylık destek verilmektedir.

        Hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterlidir.

        ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ NAKİT ALINIR MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygun bulunanlara verilen elektrik desteği ödemelerinin, otomatik olarak faturaya mahsup edileceği için nakit olarak alınmıyor.

        DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Doğalgaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, " Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

        Başvurular https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti adresinden online olarak yapılacak.
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        Haberler Ekonomi 8 Kasım Elektrik ve Doğal gaz desteği yattı mı? Elektrik ve doğal gaz desteği yardım ödemesi ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı!
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