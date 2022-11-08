8 Kasım Elektrik ve Doğal gaz desteği yattı mı? Elektrik ve doğal gaz desteği yardım ödemesi ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı!

Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlıların hak sahiplerinin 2.1 milyar tutarındaki kasım ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış binin üzerindeki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ek ödeme... Bu hafta içinde 7 milyar tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk'' ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR 2022?

Bakan Derya Yanık, ödemeleri iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında olacağını belirtmişti.