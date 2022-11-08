Son dakika Türkiye Aile Destek Programı haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik ve doğal gaz desteği yardım ödemesi, Aile destek sosyal yardımlarının ödeme tarihlerini duyurdu. Peki 8 Kasım Elektrik ve Doğal gaz desteği yattı mı? Elektrik ve doğal gaz desteği yardım ödemesi ne zaman yatacak? Sorgulama ekranı ve diğer merak edilenler haberimizde!
ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ DESTEĞİ YATTI MI?
Doğalgaz ve elektrik desteği ödemeleri bu hafta hesaplara yatacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Gelir seviyesi belli bir rakamın altında kalan vatandaşlarımıza koruyucu önleyici tarzda destek olacak yeni programlar geliştirdik. Türkiye Aile desteği... Bu kapsamda 2,5 milyon insanımıza 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi bu hafta içinde yapılacak.
Doğalgaz yardımının 2022 kış dönemi ilk ödemesi de bu hafta gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlıların hak sahiplerinin 2.1 milyar tutarındaki kasım ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Vatandaşlarımızın kış binin üzerindeki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfına ek ödeme... Bu hafta içinde 7 milyar tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk'' ifadelerini kullandı.
DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR 2022?
Bakan Derya Yanık, ödemeleri iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 TL - 1.150 TL arasında olacağını belirtmişti.