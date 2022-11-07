Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

BIST 100 endeksi, 4.319,28 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,80 puan ve yüzde 2,32 değer kazancıyla 4.314,79 puan oldu. Toplam işlem hacmi 50,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,49 ve holding endeksi yüzde 2,94 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,25 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile spor oldu.
Analistler, küresel piyasalarda para politikalarına yönelik belirsizlikler ile yüksek enflasyon ve resesyon kaygılarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu, Borsa İstanbul'da ise pozitif görünümün sürdüğünü söyledi.