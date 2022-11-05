Bakan Murat Kurum duyurdu! Sosyal Konut Projesinde kuralar ne zaman çekilecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi için flaş bir gelişme yaşandı.

KURALAR NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesinde ilk kuraların 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan'da çekileceğini duyurdu.

KAÇ BAŞVURU YAPILMIŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde başvurulara ilişkin son rakamları da açıklamıştı.

8 MİLYON BAŞVURU

"İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı!" diyen Kurum, 8 milyon başvurudan 5 milyon 131 bin 324'ünün geçerli olduğunu açıkadı.