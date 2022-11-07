Tek tek siliniyor... Kredi kartı borçları toz duman! Yeni yılda herkes kemeri bollaştıracak!

Kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili yeni gelişme. Milyonlara müjde geldi. Yeni yılda herkes rahat nefes alacak. Borçlar siliniyor, KYK faizleri ortadan kalkıyor. 2 bin liranın altındaki borçlara ilişkin 9 milyon borç dosyası tasfiye edilecek. Salgında maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere kesilen 3 milyar liralık borç silinirken, senet ve kredi kartı borçlarını zamanında ödeyemedikleri için kara listeye alınanlara da sicil affı getirilecek. Müjdeli haberleri duyanlar konu hakkında araştırmaları hızlandırdı. Peki borçlar ne zaman silinecek? Sicil affı ne zaman gelcek? İşte tüm detaylar...