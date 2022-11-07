Tek tek siliniyor... Kredi kartı borçları toz duman! Yeni yılda herkes kemeri bollaştıracak!

Kredi ve kredi kartı borçlarıyla ilgili yeni gelişme. Milyonlara müjde geldi. Yeni yılda herkes rahat nefes alacak. Borçlar siliniyor, KYK faizleri ortadan kalkıyor. 2 bin liranın altındaki borçlara ilişkin 9 milyon borç dosyası tasfiye edilecek. Salgında maske takmayan ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere kesilen 3 milyar liralık borç silinirken, senet ve kredi kartı borçlarını zamanında ödeyemedikleri için kara listeye alınanlara da sicil affı getirilecek. Müjdeli haberleri duyanlar konu hakkında araştırmaları hızlandırdı. Peki borçlar ne zaman silinecek? Sicil affı ne zaman gelcek? İşte tüm detaylar...
📌ELEKTRİK, SU DOĞALGAZ İCRALARINA TASFİYE
Elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel gereksinimlere ilişkin abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan icra takibindeki 2 bin liranın altındaki borçlar, 'değersiz alacak' olarak tanımlanacak. Bu düzenlemeyle 5 milyon kişiye ait 9 milyon borç dosyasının tasfiye edilmesi hedefleniyor. Ayrıca, varlık yönetim şirketlerinde bulunan 1 milyon kişinin 2 bin 500 liranın altındaki borçları da silinecek.
📌YEMEK VE ENERJİ DESTEĞİ
İşverenler, işyerinde veya müştemilatında Yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnasından yararlanacak Kredi, kredi kartı borçları ve cezalarla ilgili flaş gelişme Siliniyor, milyonlara nefes aldıracak
İşverenlerin çalışanlarına verdiği elektrik ve doğalgaz desteklerinin bin liralık kısmı da gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.