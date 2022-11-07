Şırnak Ardahan kura sonuçları saat kaçta? 7 Kasım TOKİ kura çekilişi hangi kanalda CANLI yapılacak? TOKİ kura canlı nasıl izlenir? Youtube, Facebook, Twitter LİNKİ!





SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?



Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Proje il nüfusuna kayıtlı olanlar, kayıtlı olduğunu bildirir belge ile, kayıtlı olmayanlar ise Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları) en fazla net 16.000₺ (İstanbul için 18.000₺) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri (Başvuru tarihi itibariyle),

Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"

Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belgeyi"

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.