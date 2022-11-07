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    • Ekonomi
    • 07.11.2022 08:49
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    • 07.11.2022 08:50
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    Şırnak Ardahan kura sonuçları saat kaçta? 7 Kasım TOKİ kura çekilişi hangi kanalda CANLI yapılacak? TOKİ kura canlı nasıl izlenir? Youtube, Facebook, Twitter LİNKİ!

    81 ilde başvuruları alınan TOKİ kura çekilişi için tarihler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından sosyal medyada duyuruldu. Canlı yayında gerçekleşecek olan kura çekilişi akabinde konut sahipleri belirlenecek. Peki, 7 Kasım TOKİ kura çekilişi hangi kanalda CANLI yapılacak? Şırnak Ardahan kura sonuçları saat kaçta açıklanır? TOKİ kura canlı nasıl izlenir? Youtube, Facebook, Twitter LİNKİ!

    takvim.com.tr
    7 Kasım TOKİ kura çekilişi hangi kanalda CANLI yapılacak?

    TOKİ sosyal konut projesinde ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekilecek. 7 Kasım'da başlayacak kuraların hangi kanalda yayınlanacağı merak edildi. Bu kapsamda, "7 Kasım TOKİ kura çekilişi hangi kanalda CANLI yapılacak? Şırnak Ardahan kura sonuçları saat kaçta açıklanır? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar ve TOKİ kura canlı izleme ekranı!

    TOKİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

    Açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda yapılacak olup, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacaktır.

    TOKİ CANLI YAYIN İZLEME KANALLARI

    TOKİ Facebook canlı yayın izleme linki

    TOKİ Twitter canlı yayın izleme linki

    TOKİ YOUTUBE canlı yayın izleme linki

    TOKİ KURA TAKVİMİ 2023!

    Sosyal konut projesinde ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekilecek. Şırnak ve Ardahan TOKİ kura çekiliş tarihleri 7 Kasım olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 5 il, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 il olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde 22 bin 57 konut hak sahibini bulacak.



        SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

        Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin tespit edeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

        Sözleşme imzalama aşamasında;

        Proje il nüfusuna kayıtlı olanlar, kayıtlı olduğunu bildirir belge ile, kayıtlı olmayanlar ise Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

        Hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları) en fazla net 16.000₺ (İstanbul için 18.000₺) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri (Başvuru tarihi itibariyle),

        Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) "Belgeyi"

        Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belgeyi"

        Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

        KDV ÖDEMESİ

        Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı peşin olarak tahsil edilecektir.

        DEVİR İŞLEMLERİ

        Hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

        Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
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        Haberler Ekonomi Şırnak Ardahan kura sonuçları saat kaçta? 7 Kasım TOKİ kura çekilişi hangi kanalda CANLI yapılacak? TOKİ kura canlı nasıl izlenir? Youtube, Facebook, Twitter LİNKİ!
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