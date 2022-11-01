İlk Evim projesine başvuru sayısı belli oldu! Bakan Murat Kurum açıkladı işte TOKİ konutlarının teslim tarihi

Kurum, "Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz." dedi.

Kurum'un sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"İlk Evim projemize milletimiz güvendi, inandı! 1.5 ayda 8 milyon vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324! Projemize en çok da GENÇLERİMİZ ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul'dan.

Daha başvuru süreci devam ederken, geçen hafta ilk temellerimizi attık. 17 ilde 6 bine yakın konutumuz hızla yükseliyor. Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz.

Projemize sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza müteşekkiriz! Milletimiz için en güzelini yaptık, yapıyoruz, yapacağız!"