POLİSLERE PROMOSYON YATTI MI, ne zaman yatacak? Polis promosyonu nereden, hangi bankadan alınır? 27 bin TL'ye çıktı!

Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) polisl promosyonu için açıklama geldi. Resmi internet sitesinden açıklama yapan EGM, ''Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. '' dedi. Peki POLİSLERE PROMOSYON YATTI MI, ne zaman yatacak? Polis promosyonu nereden, hangi bankadan alınır?
POLİSLERE PROMOSYON YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Polislere promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle yatmaya başladı.
POLİS MAAŞ PROMOSYONU NEREDEN, HANGİ BANKADAN ALINACAK?
Polis teşkilatı mensupları maaş promosyonlarını yapılan protokolle Vakıfbank'tan alacaklar.
POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR - KAÇ TL?
Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.
2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.