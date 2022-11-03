Borsa İstanbul günü rekorlarla tamamladı: Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı!

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,59 puan artarken, toplam işlem hacmi 82 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,97 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,67 ile sigorta, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklenenden daha şahin olmasıyla küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.
Fed, dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.