30 bin TL promosyon ödemesi! Kamu çalışanları turnayı gözünden vurdu! Emekli, memur, özel sektöre ÇİFT maaş...
Kamu çalışanları tek seferde 40 bin TL'ye kadar para kazanabiliyor. Kasım ayıyla birlikte ödemelerde yükselmeler yaşanmaya başladı. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. İşte merak edilenler...
BELEDİYELER BOŞ GEÇMEDİ
Binlerce personeli olan en büyük yerel idarelerden Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri de 27 bin lira maaş promosyonu verileceğini duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise promosyon ihalesinde istenen rakam çıkmayınca, ihalenin yenilenmesine karar verdi. İlçe belediyelerinden Kuşadası Belediyesi, memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler için tek seferde 24 bin 800 TL promosyon açıklarken, belediyeye bağlı şirket olan Personel AŞ'de çalışanlar ise 11 bin 100 TL promosyon alacak. Üniversite personeli için de rekor promosyonlar açıklanmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi 41 bin 500 lira, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 31 bin 100 lira promosyon anlaşması duyurdu.
25 BİN TL ÖDENECEK
Yüzlerce kişinin çeşitli birimlerde görev yaptığı TBMM'deki idari personel de milletvekilleriyle aynı promosyonu alacak. Milletvekilleri ve TBMM personeli için bankalarla yürütülen görüşmeler sonucunda, normal şartlarda milletvekilleri için 100 bin, personel için 6 bin TL promosyon ödenmesi beklenirken, 'hakkaniyet' ilkesi gereği, promosyonları eşitleme kararı çıktı. Buna göre, TBMM personeli ile milletvekilleri, tek seferde 25 bin TL promosyon ödemesi alacak.