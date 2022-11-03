30 bin TL promosyon ödemesi! Kamu çalışanları turnayı gözünden vurdu! Emekli, memur, özel sektöre ÇİFT maaş...

BELEDİYELER BOŞ GEÇMEDİ

Binlerce personeli olan en büyük yerel idarelerden Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri de 27 bin lira maaş promosyonu verileceğini duyurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise promosyon ihalesinde istenen rakam çıkmayınca, ihalenin yenilenmesine karar verdi. İlçe belediyelerinden Kuşadası Belediyesi, memur, sözleşmeli personel ve kadrolu işçiler için tek seferde 24 bin 800 TL promosyon açıklarken, belediyeye bağlı şirket olan Personel AŞ'de çalışanlar ise 11 bin 100 TL promosyon alacak. Üniversite personeli için de rekor promosyonlar açıklanmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi 41 bin 500 lira, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi 31 bin 100 lira promosyon anlaşması duyurdu.