2023 MTV, trafik cezaları, ehliyet, pasaport harç ücretleri ne kadar olacak? 2023 emlak vergisi ücreti kaç TL olacak? Yeni oranlar geldi!

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR OLACAK?

Bazı haber kaynaklarına göre, Yeniden Değerleme Oranı'nın belli olmasıyla, araç sahiplerince her sene ödediği motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de artacak. İndirim yapılmadığı sürece, silindir hacmi 1300'ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 TL'den 2 bin 927 TL'ye çıkacak.

EMLAK VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

Emlak vergisi, 2022 yılı için 6 bin 173 TL fakat bu vergiye esas arsa ve arazi birim değerleri dört yılda bir komisyonlarca belirleniyor. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor.