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    • Ekonomi
    • 03.11.2022 16:05
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    • 03.11.2022 16:07
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    2023 MTV, trafik cezaları, ehliyet, pasaport harç ücretleri ne kadar olacak? 2023 emlak vergisi ücreti kaç TL olacak? Yeni oranlar geldi!

    2023 ayına neredeyse sayılı haftalar kaldı. TÜİK tarafından ekim enflasyon verileri ile 2023 yılında uygulanacak olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) açıklandı. Buna göre bazı ücretler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Peki, 2023 MTV, trafik cezaları, ehliyet, pasaport ücretleri ne kadar olacak? 2023 emlak vergisi ücreti kaç TL olacak? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Yeniden Değerleme Oranı açıklandı! İşte, 2023 MTV, emlak vergisi, trafik cezaları, ehliyet-pasaport ücretleri ile igili detaylar…

    Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeniden değerleme oranı da açıklandı. Peki, 2023 MTV, trafik cezaları, ehliyet, pasaport ücretleri ne kadar olacak? 2023 emlak vergisi ücreti kaç TL olacak? Yeni oranlar geldi!

    YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

    Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanan, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre, Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranına denir.

    Bu oran, TÜİK'in her sene Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli olmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

    2023 YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanacak olan 2022 yeniden değerleme oranını açıkladı. Bu oran yüzde 122,9 oldu ve gözler, MTV, emlak vergisi, trafik cezaları, ehliyet-pasaport ücretlerine çevrildi. Peki, bu ücretlere yapılacak yeni zam oranları ne zaman açıklanacak? Harç, vergi ve cezalarda uygulanacak olan 2022 yılına ilişkin YDO, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kasım ayının son haftasında Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile ilan edilecek.

        MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR OLACAK?

        Bazı haber kaynaklarına göre, Yeniden Değerleme Oranı'nın belli olmasıyla, araç sahiplerince her sene ödediği motorlu taşıtlar vergisi (MTV) de artacak. İndirim yapılmadığı sürece, silindir hacmi 1300'ün altında olan sıfır otomobillerde en düşük vergi bin 313 TL'den 2 bin 927 TL'ye çıkacak.

        EMLAK VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

        Emlak vergisi, 2022 yılı için 6 bin 173 TL fakat bu vergiye esas arsa ve arazi birim değerleri dört yılda bir komisyonlarca belirleniyor. Ara yıllarda ise yeniden değerleme oranının yarısı oranında artırılıyor.

        TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

        YDO ile ücreti artanlardan biri ise trafik cezaları olacak. Bu durumda yeni trafik cezası ücretleri şöyle olacak:

        Ruhsatsız araç kullanma: 370 TL (166 TL)

        Emniyet kemeri takmamak, park yasağını ihlal: 436 TL (196 TL)

        Engelli otoparkını işgal: 874 TL (392 TL)

        Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, muayene yaptırmamak: 952 TL (427 TL)

        Kış lastiği taktırmamak: 2.534 TL (1.137 TL)

        Alkollü araç kullanmak (ilk defa): 4.064 TL (1823 TL)

        EHLİYET-PASAPORT ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

        Pasaport harçlarına indirim yapılmadığı sürece ücretler şöyle olacak:

        6 aya kadar: 689.74 TL (309.40 TL)

        1 yıl: 1083.12 TL (452.30 TL)

        2 yıl: 1646.11 TL (738.40 TL)

        3 yıl: 2338.53 TL (1049.00 TL)

        3 yıldan fazla: 3295.70 TL (1478.30 TL)

        A sınıfı bir ehliyeti harcı 370.40 TL'den 825.73 TL'ye, otomobil sürücülerinin kullandığı B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116.90 TL'den 2 bin 489.90 TL'ye çıkacak.
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        Haberler Ekonomi 2023 MTV, trafik cezaları, ehliyet, pasaport harç ücretleri ne kadar olacak? 2023 emlak vergisi ücreti kaç TL olacak? Yeni oranlar geldi!
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