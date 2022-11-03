2023 MTV, trafik cezaları, ehliyet, pasaport harç ücretleri ne kadar olacak? 2023 emlak vergisi ücreti kaç TL olacak? Yeni oranlar geldi!

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeniden değerleme oranı da açıklandı. Peki, 2023 MTV, trafik cezaları, ehliyet, pasaport ücretleri ne kadar olacak? 2023 emlak vergisi ücreti kaç TL olacak? Yeni oranlar geldi!
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?
Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanan, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre, Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranına denir.
Bu oran, TÜİK'in her sene Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli olmaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.
2023 YENİDEN DEĞERLEME ORANI AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanacak olan 2022 yeniden değerleme oranını açıkladı. Bu oran yüzde 122,9 oldu ve gözler, MTV, emlak vergisi, trafik cezaları, ehliyet-pasaport ücretlerine çevrildi. Peki, bu ücretlere yapılacak yeni zam oranları ne zaman açıklanacak? Harç, vergi ve cezalarda uygulanacak olan 2022 yılına ilişkin YDO, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Kasım ayının son haftasında Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile ilan edilecek.