Ocak 2023 Memur Aile yardımı ne kadar olacak? Aile yardımı olmadan memur maaşı kaç TL oldu? MEMUR 4 aylık net maaş farkı!

AİLE YARDIMI DA ARTACAK

Memurların Ocak'ta maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artacak. Halen eş için 758,28 lira, 0-6 yaş arası çocuk için 166,8 lira, 6 yaş üstü çocuk için 83,4 lira ödeniyor. Yüzde 11.88 artışa göre eş yardımı 848,36 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımı 186,62 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 93,31 liraya yükselecek. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri de eklenecek. Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor.