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    • Ekonomi
    • 03.11.2022 11:25
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    • 03.11.2022 11:25
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    Ocak 2023 Memur Aile yardımı ne kadar olacak? Aile yardımı olmadan memur maaşı kaç TL oldu? MEMUR 4 aylık net maaş farkı!

    Milyonlar Ocak zammına adım adım yaklaşıyor. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından geriye sadece 2 veri kaldı. Buna göre 4 aylık dönemin verileri belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 olarak gerçekleşti. Peki, Ocak 2023 Memur Aile yardımı ne kadar olacak? Aile yardımı olmadan memur maaşı kaç TL oldu? MEMUR 4 aylık maaş farkı!

    takvim.com.tr
    Ocak 2023 Memur Aile yardımı ne kadar olacak? Aile yardımı olmadan memur maaşı kaç TL oldu? MEMUR 4 aylık net maaş farkı!

    Öğretmen, polis, hemşire ve devlet kadrolarında görev yapan diğer memurların maaşlarının ne kadar olacağı da arama motorlarında hesaplanmaya başlandı. Peki, Ocak 2023 Memur Aile yardımı ne kadar olacak? Aile yardımı olmadan memur maaşı kaç TL oldu? MEMUR 4 aylık net maaş farkı!

    AİLE YARDIMI DA ARTACAK
    Memurların Ocak'ta maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artacak. Halen eş için 758,28 lira, 0-6 yaş arası çocuk için 166,8 lira, 6 yaş üstü çocuk için 83,4 lira ödeniyor. Yüzde 11.88 artışa göre eş yardımı 848,36 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımı 186,62 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 93,31 liraya yükselecek. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri de eklenecek. Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor.



    TAHMİN 1

    Orta Vadeli Program'da 2022 yılı enflasyon tahmini yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.
    TAHMİN 2
    Merkez Bankası da yıl sonu enflasyon tahminini güncelledi. Yüzde 65.2'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 16.05 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16.05 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 17.13'e ulaşacak.



        TAHMİN 3
        Bir diğer tahmin de Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nden geldi. Son ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 67.78 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.86 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17.86 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18.96'ya ulaşacak.



        TAHMİN 4
        Memurların ve emeklilerin artışına yönelik son ipucunu ise AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi gösterdi. Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.12 çıktı. Tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 21.61 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 21.61 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 22.75'e ulaşacak.
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        Zamda enflasyon farkı! 4 aylık hesaplama belli oldu
        Haberler Ekonomi Ocak 2023 Memur Aile yardımı ne kadar olacak? Aile yardımı olmadan memur maaşı kaç TL oldu? MEMUR 4 aylık net maaş farkı!
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