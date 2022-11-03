Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı! 4 aylık zam oranı netleşti! 2023 Ocak zammı ne kadar olacak?

MEMURA EN AZ 10.186 TL

Halen en düşük memur maaşı 9 bin 105 lira. Bu maaş 4 aylık enflasyona göre çıkan yüzde 11.88'lik artışa göre 10 bin 186 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 6 bin 78 lira 20 kuruş. Bu aylık da yüzde 11.88 artışla 6 bin 800 lira 29 kuruşa çıkacak.