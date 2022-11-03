Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı! 4 aylık zam oranı netleşti! 2023 Ocak zammı ne kadar olacak?
Son dakika memur ve memur emeklisi zam haberleri | Milyonlarca memur ve memur emeklisi TÜİK'in açıklayacağı ekim ayı enflasyon oranını merak ediyordu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı sonrası memurlara enflasyon farkı da netleşti. TÜİK ekim ayı enflasyon oranını yüzde 3,54 olarak açıkladı. Peki memur ve memur emeklileri 2023 Ocak ayında ne kadar zam alacak? Memur ve memur emeklisi zam oranı ne olacak? Memur ve memur emeklisi ne kadar enflasyon farkı alacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Takvim.com.tr kalem kalem hesaplamayı yaptı...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.84 çıktı. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.84 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin artışı ise şu ana kadar oluşan verilere göre yüzde 11.88'e ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonu eklenerek zam oranları belli olacak.
MEMURA EN AZ 10.186 TL
Halen en düşük memur maaşı 9 bin 105 lira. Bu maaş 4 aylık enflasyona göre çıkan yüzde 11.88'lik artışa göre 10 bin 186 liraya ulaşacak. En düşük memur emeklisi aylığı da 6 bin 78 lira 20 kuruş. Bu aylık da yüzde 11.88 artışla 6 bin 800 lira 29 kuruşa çıkacak.
AİLE YARDIMI DA ARTACAK
Memurların Ocak'ta maaşlarıyla birlikte aile yardımı da artacak. Halen eş için 758,28 lira, 0-6 yaş arası çocuk için 166,8 lira, 6 yaş üstü çocuk için 83,4 lira ödeniyor. Yüzde 11.88 artışa göre eş yardımı 848,36 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımı 186,62 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 93,31 liraya yükselecek. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri de eklenecek. Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor.