%85.51 ZAM! SSK, Bağkur'luya 7.205 TL maaş! 6 aylık enflasyon farkıyla 2023 Ocak maaş TABLOSU açıklandı! 3.500, 4.500, 6.000, 7.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?
Ocak 2023 maaşları için sadece 2 veri kaldı. Bugün Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in verilerine göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3,54 artarak yıllık yüzde 85.51'e yükseldi. Böylece 4 aylık enflasyon toplamı yüzde 10,36 oldu. Şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 10,36 oranında zam oluştu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu 2023? SSK, Bağkur emekli maaş farkı kaç TL? işte merak edilenler!
03.11.2022 10:26 - Son Güncelleme: 03.11.2022 10:28
2023 Ocak ayı amacıyla emeklilerin beklentileri yükseldi. Emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. Bugün açıklanan Ekim enflasyon oranı ile ipuçu gelmiş oldu. Maaş zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Durum böyleyken "2023 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları emekli memur vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı. İşte bütün detaylar ve maaş hesabı!
EKİM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
TÜİK ekim ayı enflasyon oranlarını da açıkladı. TÜİK tarafından yapılan açıklamada ekim ayı enflasyon oranı yüzde 3,54 olarak hesaplandı.