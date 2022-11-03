%85.51 ZAM! SSK, Bağkur’luya 7.205 TL maaş! 6 aylık enflasyon farkıyla 2023 Ocak maaş TABLOSU açıklandı! 3.500, 4.500, 6.000, 7.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?

2023 Ocak ayı amacıyla emeklilerin beklentileri yükseldi. Emekli ve memur maaşlarına 2023 Ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. Bugün açıklanan Ekim enflasyon oranı ile ipuçu gelmiş oldu. Maaş zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Durum böyleyken "2023 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları emekli memur vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı. İşte bütün detaylar ve maaş hesabı!