Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 03.11.2022 16:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.11.2022 16:04
    ABONE OL

    Kasım ayı Aile Destek ödemeleri YATTI MI? 2022 Aile Destek paraları neden yatmadı, ne zaman yatacak? TC NO ile sorgulama ekranı

    Kasım ayında Aile Destek ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Aile Destek Programı kapsamında ödemelerden yararlanan vatandaşlar paraların ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Peki Kasım ayı Aile Destek ödemeleri YATTI MI? 2022 Aile Destek paraları neden yatmadı, ne zaman yatacak? İşte e-devlet TC NO ile sorgulama ekranı!

    KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

    Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik uygulanan Aile Destek Programı içerisine Aile Destek ödemeleri de yer alıyor. Bir çok başlık altında maddi durumu yetersiz olanlara para desteğinde bulunuluyor. Bu noktada Kasım ayı Aile Destek ödemeleri merakla bekleniyor. Peki Kasım ayı Aile Destek ödemeleri YATTI MI? 2022 Aile Destek paraları neden yatmadı, ne zaman yatacak? TC NO ile sorgulama ekranı

    KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

    2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz bir duyuru yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz" demişti.

    Ödemelerin yatıp yatmadığını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

    AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI

    AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMESİ KAÇ AY DEVAM EDECEK?

    Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.

    AİLE DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

    İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.

    Aile Destek Programına başvuran kişinin:

        Türk vatandaşı olmaması,
        Mavi Kart sahibi olması,
        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

        AİLE DESTEK PROGRAMI'NIN AMACI NEDİR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz" diyerek ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı hedeflediklerini paylaşmıştı ve programın amacını bu sözlerle ifade etmişti.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları e-Devlet üzerinden kabul edilecek. E-devlet kullanmayan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) ya da bakanlığın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu tamamlayabilecek.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’a suikast girişimi
        Haberler Ekonomi Kasım ayı Aile Destek ödemeleri YATTI MI? 2022 Aile Destek paraları neden yatmadı, ne zaman yatacak? TC NO ile sorgulama ekranı
            SON DAKİKA