Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik uygulanan Aile Destek Programı içerisine Aile Destek ödemeleri de yer alıyor. Bir çok başlık altında maddi durumu yetersiz olanlara para desteğinde bulunuluyor. Bu noktada Kasım ayı Aile Destek ödemeleri merakla bekleniyor. Peki Kasım ayı Aile Destek ödemeleri YATTI MI? 2022 Aile Destek paraları neden yatmadı, ne zaman yatacak? TC NO ile sorgulama ekranı
KASIM AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
2022 Kasım ayı için Aile Destek Paketi ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan henüz bir duyuru yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz" demişti.
Ödemelerin yatıp yatmadığını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.
AİLE DESTEĞİ PROGRAMI ÖDEMESİ KAÇ AY DEVAM EDECEK?
Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.
AİLE DESTEK ÖDEMESİNDEN KİMLER FAYDALANACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes destekten yaralanabilecek. Mevcutta sosyal destek yardımı alanlar da ek olarak bu desteği alabilecek.
Aile Destek Programına başvuran kişinin: