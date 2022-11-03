TOKİ ilk evim arsa, ilk işyerim başvuruları ne zaman bitecek? TOKİ arsa ve işyeri başvuruları UZATILDI MI? TARİH DEĞİŞTİ!

TOKİ İL İŞYERİM BAŞVURU ŞARTLARI

Üretim ve istihdama katkıda bulunmak, daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığını sağlamak amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen İlk İşyerim projelerinde üretilen dükkanların, mesleğini fiilen icra eden ilgili Oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya işyeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanmaktadır.

1- Başvuru Şartları:

• TC Vatandaşı olmak.

• Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

• Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.

• Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi, Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.

• Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

2- Ödeme Şartları

• Başvuru bedeli : 2.000 ₺

• İhale sonrası yaklaşık dükkan bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli.

• Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır).