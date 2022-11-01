Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.11.2022 10:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.11.2022 10:03
    ABONE OL

    Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2022? 2 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Evde bakım parası yatan iller hangisi? Evde bakım parasının yatıp yatmadığı bu maaşı düzenli olarak alan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her ay farklı günlerde farklı iller için yatırılan evde bakım maaşlarının Ekim ödemeleri bekleniyor. Bu maaşı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması yapıyor.

    takvim.com.tr
    1 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    2 Kasım evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli vatandaşlara yönelik olarak verilen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay yatırılan maaşlarda tarihler ve yatırılan iller değişiklik gösteriyor. Peki, 1 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2022?

    KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Kasım ayı evde bakım maaşları her ay olduğu gibi 15'inden itibaren ödenmeye başlanacak. 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

    SMS İLE ÖDEME SORGULAMA

    Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

        e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı için, ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan tüm vatandaşlar başvurabilir.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        -Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında kişinin engel oranının %50 ve üzeri olması, ağır engelli kısmında EVET ibaresinin verilmiş olması gerekmektedir.

        -Engelli kişinin hayatını idame ettirebilmesi için (beslenme, temizlik, giyinmek, merdiven inip çıkmak vb.) başkasının yardımına ve bakımına muhtaç olması gerekmektedir.

        -Gelir kriterlerinin, kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğunun tespiti gerekmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türk futbolu için tarihi gün! Bugün açılıyor
        Haberler Ekonomi Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2022? 2 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi!
            SON DAKİKA