Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2022? 2 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi!

2 Kasım evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası yatan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya engelli vatandaşlara yönelik olarak verilen evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay yatırılan maaşlarda tarihler ve yatırılan iller değişiklik gösteriyor. Peki, 1 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? Kasım ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak 2022?
KASIM AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Kasım ayı evde bakım maaşları her ay olduğu gibi 15'inden itibaren ödenmeye başlanacak. 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.
SMS İLE ÖDEME SORGULAMA
Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.