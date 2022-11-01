Kamu bankaları emekli promosyonları ne kadar oldu? Kasım ayı Ziraat, Halbank, Vakıfbank promosyonları YATTI MI? Banka banka ödeme listesi!

Kasım ayının ilk gününde emekli promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Kamu bankaları yeni emekli promosyon tutarlarını milyonlarca emekli merak edip araştırmaya başladı. Peki, 1 Kasım Ziraat, Halbank, Vakıfbank promosyonları YATTI MI? Kamu bankaları emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Ziraat Bankası yeni emekli promosyon tutarları şöyle oldu;3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacaktır.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?
Promosyon ödemeleri 1 Kasım tarihinden itibaren başlayacaktır.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Halkbank yeni emkli promosyon tutarları açıklandı.3500 altı maaşı alanlar: 3.000 TL3.500 - 7.499 TL arası maaş alanlar: 3.500 TL7.500 - 9.999 TL arası maaş alanlar: 4.500 TL10.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 5.000 TL emekli promosyonu alacaklar.