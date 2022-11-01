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    • Ekonomi
    • 02.11.2022 10:03
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    • 02.11.2022 10:04
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    Kamu bankaları emekli promosyonları ne kadar oldu? Kasım ayı Ziraat, Halbank, Vakıfbank promosyonları YATTI MI? Banka banka ödeme listesi!

    Kasım ayıyla birlikte emekli promosyon ödeme miktarları ve tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı. Peki, 1 Kasım Ziraat, Halbank, Vakıfbank promosyonları YATTI MI? Kamu bankaları emekli promosyonları ne kadar oldu? Banka banka ödeme listesi!

    takvim.com.tr
    1 Kasım Ziraat, Halbank, Vakıfbank promosyonları YATTI MI?

    Kasım ayının ilk gününde emekli promosyon ödemeleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Kamu bankaları yeni emekli promosyon tutarlarını milyonlarca emekli merak edip araştırmaya başladı. Peki, 1 Kasım Ziraat, Halbank, Vakıfbank promosyonları YATTI MI? Kamu bankaları emekli promosyonları ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

    Ziraat Bankası yeni emekli promosyon tutarları şöyle oldu;3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
    3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
    7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
    10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
    3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılacaktır.

    ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

    Promosyon ödemeleri 1 Kasım tarihinden itibaren başlayacaktır.

    HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

    Halkbank yeni emkli promosyon tutarları açıklandı.3500 altı maaşı alanlar: 3.000 TL3.500 - 7.499 TL arası maaş alanlar: 3.500 TL7.500 - 9.999 TL arası maaş alanlar: 4.500 TL10.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 5.000 TL emekli promosyonu alacaklar.

        HALKBANK YENİ EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        Halkbank emekli promosyonu yeni tutarları 1 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacak.

        KAMU BANKALARININ EMEKLİ PROMOSYONU BELLİ OLDU!

        Özel bankaların emekli maaşı promosyon yarışına kamu bankaları da katıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kamu bankalarında 3 yıl için ödenen promosyon tutarının 5 bin liraya çıkarıldığını duyurdu. Özel bankalar 7 bin 500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmıştı.

        SGK'dan yapılan açıklamada kurum ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokollerin 1 Kasım 2022'de güncelleneceği hatırlatıldı. Aralarında kamu bankalarının da bulunduğu 19 banka ile yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

        VakıfBank emekli maaş promosyonu ne kadar, kaç para? 2022 VakıfBank emekli promosyonu ne zaman yatacak?
        Bankalar ile imzalanacak protokole göre SGK'dan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

        3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

        3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

        7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

        10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

        3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

        Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekiyor.

        Açıklamada ''Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecekler'' denildi.
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        Haberler Ekonomi Kamu bankaları emekli promosyonları ne kadar oldu? Kasım ayı Ziraat, Halbank, Vakıfbank promosyonları YATTI MI? Banka banka ödeme listesi!
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