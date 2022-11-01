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    • Ekonomi
    • 01.11.2022 18:45
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    • 01.11.2022 19:50
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    Borsada tarihi kapanış! BIST 100 endeksi 4,100 puanla en yüksek seviyesini gördü

    Borsa tarihi kapanış gerçekleştirerek, BIST 100 endeksi 4,100 puanla en yüksek seviyesini gördü. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini bildirdi.

    Borsada tarihi kapanış

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 79,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,84 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile gıda, içecek oldu.



    FED KARARI ÖNCESİ PİYASALAR POZİTİF SEYİR İZLİYOR
    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesinde pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini bildirdi. Fed'in yarın politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerde belirsizliğin sürdüğü gözleniyor. Bu kapsamda bankanın yarınki toplantısında yapacağı yönlendirmeler, fiyatlamaların seyri açısından kritik önem taşıyor.



    Devam eden bilanço sezonu kapsamında hisse bazlı hareketliliklerin de sürdüğünü belirten analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde ihracat rakamları yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da ve Avro Bölgesinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını ifade etti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 seviyesinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.



        ALTININ ONSU 1.645,70 DOLAR
        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.645,70 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1 kazançla 982 bin liradan tamamladı.



        DOLARDA SON DURUM
        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,5826 lira, satışta 18,6571 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,5785 lira, satışta 18,6529 lira olarak belirlemişti. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,53'ten, bileşik getirisi de yüzde 15,06'dan gerçekleşti. Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9880, sterlin/dolar paritesi 1,1474, dolar/yen paritesi 148,08 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,30 yükselişle 94,47 dolardan işlem görüyor.

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        Haberler Ekonomi Borsada tarihi kapanış! BIST 100 endeksi 4,100 puanla en yüksek seviyesini gördü
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