KASIM AYI FED FAİZ KARARI ne oldu? 2 Kasım 2022 FED toplantısı sona erdi! FED faiz kararı son dakika!

Kasım FED toplantısı ve FAİZ KARARI hakkında araştırmalar hızlandı. Vatandaşlar internet arama motorlarında, 'Kasım FED toplantısı ne zaman, hangi gün, Kasım FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki Kasım FED toplantısı ne zaman? 2022 KASIM AYI FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? İşte gelişmeler...
KASIM FED KARARI NE OLDU?
Son dakika... Kasım FED toplantısı 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 seviyesine yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.
EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini Eylül ayında 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığına çekti.
KASIM AYINDA FED'DEN BEKLENTİLER
FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.