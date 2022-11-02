KASIM AYI FED FAİZ KARARI ne oldu? 2 Kasım 2022 FED toplantısı sona erdi! FED faiz kararı son dakika!

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini Eylül ayında 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığına çekti.

KASIM AYINDA FED'DEN BEKLENTİLER

FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.