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    • Ekonomi
    • 02.11.2022 21:01
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    • 02.11.2022 21:05
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    KASIM AYI FED FAİZ KARARI ne oldu? 2 Kasım 2022 FED toplantısı sona erdi! FED faiz kararı son dakika!

    KASIM AYI FED FAİZ KARARI açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren Fed toplantısının ne zaman yapılacağı ve Fed faiz kararının ne zaman açıklanacağı merakla araştırılıyordu. Peki KASIM AYI FED FAİZ KARARI ne oldu? 2 Kasım 2022 FED toplantısı sona erdi. İşte FED faiz kararı son dakika gelişmesi...

    KASIM AYI FED FAİZ KARARI ne oldu?

    Kasım FED toplantısı ve FAİZ KARARI hakkında araştırmalar hızlandı. Vatandaşlar internet arama motorlarında, 'Kasım FED toplantısı ne zaman, hangi gün, Kasım FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki Kasım FED toplantısı ne zaman? 2022 KASIM AYI FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI? İşte gelişmeler...

    KASIM FED KARARI NE OLDU?

    Son dakika... Kasım FED toplantısı 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3,75 ile 4 seviyesine yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.

    EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?

    Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini Eylül ayında 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 aralığına çekti.

    KASIM AYINDA FED'DEN BEKLENTİLER

    FED, 2022 içerisinde birçok kez faiz artırımı yaptı. Kasım ayında gerçekleştirilecek toplantıda da faiz artırımı yapılacağı öngörülüyor. Politika faizinin 75 baz puan artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Banka'nın aralık toplantısında ise faizleri 50 baz puan artırmasına yüzde 58 ile daha yüksek ihtimal veriyor.

        2022 YILI FED TOPLANTI TARİHLERİ

        2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
        2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
        2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
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        Beklenen karar açıklandı! Fed faizi yine yükseltti
        Haberler Ekonomi KASIM AYI FED FAİZ KARARI ne oldu? 2 Kasım 2022 FED toplantısı sona erdi! FED faiz kararı son dakika!
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