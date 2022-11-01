Son dakika: Borsa rekora doymuyor: Tüm zamanları en yüksek seviyesi

Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 artışla 4.005,84 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,89 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 4.005,84 puana yükseldi. Endekste açılışın ardından alımlar hızlanarak 4.055 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesi test edildi.

YÜZDE 0,31 ARTIŞ

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31'le elektrik, tek kaybettiren yüzde 0,22'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.