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    • Yaşam
    • 29.10.2022 09:41
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    • 29.10.2022 09:41
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    Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni CANLI yayın saat kaçta? Gemlik nerede, hangi ile bağlı? TOGG fabrikası nerede, hangi ilde?

    Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak Togg'un üretim tesisinde hazırlıklar tamamlandı. Peki, TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni CANLI yayın saat kaçta? Gemlik nerede, hangi ile bağlı? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    TOGG fabrikası nerede, hangi ilde?

    Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni hakkında aramalar hız kazandı. TOGG'un sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada canlı yayın izleme bilgisi paylaşıldı. Seri üretim bandından inen ilk araç olacak olan C-SUV'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılması bekleniyor. Peki, TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni CANLI yayın saat kaçta? Gemlik nerede, hangi ile bağlı? İşte merak edilenler!

    TOGG AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 29 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00'da Gemlik'te gerçekleşecek.

    TOGG AÇILIŞ TÖRENİ CANLI YAYINLA NASIL İZLENİR?

    TOGG'un sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada canlı yayın izleme bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

    ''Bir fabrikadan fazlası'' olarak tanımladığımız Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışına geri sayım başladı.

    Bu #HeyeCanlı buluşmayı canlı olarak takip etmek için Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz.

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    TOGG Gemlik Kampüsü nerede?

    TOGG Gemlik Kampüsü adresi, Gençali, M. K. Atatürk Cd. 14/99a, 16620 Gemlik/Bursa.

        TOGG AÇILIŞI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

        Fabrikanın açılışı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Açılış için tesisteki hazırlıklar tamamlandı. Seri üretim bandından inen ilk araç olacak olan C-SUV'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılması bekleniyor. Fabrikada ilk olarak tamamen elektrikli C segment SUV olan Togg SUV üretilecek ve 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak.

        Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu, TOBB koordinasyonunda, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Türksel Grubu ve Zorlu Holding grubu ortaklığı ile oluştu. Aralık 2019'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Togg'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde kurulacak olan fabrikada üretileceği açıklandı. 18 Temmuz 2020'de ise 1,2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli atıldı. Tesisin ulaşımını kolaylaştırmak için köprülü kavşak yapılırken, Togg ismi de trafik levhalarındaki yerini aldı. Üretim için gerekli robotların da tesise yerleştirilmesinin ardından yerli otomobilin yollara çıkması için geri sayım başladı. Yılda 175 bin üretim kapasitesine sahip olan tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedefleniyor.

        Başkan Erdoğan açılışı yapacak!
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        Eren Holding
        Haberler Yaşam Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni CANLI yayın saat kaçta? Gemlik nerede, hangi ile bağlı? TOGG fabrikası nerede, hangi ilde?
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