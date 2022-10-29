Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni CANLI yayın saat kaçta? Gemlik nerede, hangi ile bağlı? TOGG fabrikası nerede, hangi ilde?

Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni hakkında aramalar hız kazandı. TOGG'un sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada canlı yayın izleme bilgisi paylaşıldı. Seri üretim bandından inen ilk araç olacak olan C-SUV'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılması bekleniyor. Peki, TOGG fabrikası nerede, hangi ilde? Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni CANLI yayın saat kaçta? Gemlik nerede, hangi ile bağlı? İşte merak edilenler!
TOGG AÇILIŞ TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 29 Ekim 2022 tarihinde saat 16.00'da Gemlik'te gerçekleşecek.
TOGG AÇILIŞ TÖRENİ CANLI YAYINLA NASIL İZLENİR?
TOGG'un sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada canlı yayın izleme bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;
''Bir fabrikadan fazlası'' olarak tanımladığımız Gemlik Kampüsümüzün resmi açılışına geri sayım başladı.
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TOGG Gemlik Kampüsü nerede?
TOGG Gemlik Kampüsü adresi, Gençali, M. K. Atatürk Cd. 14/99a, 16620 Gemlik/Bursa.