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    • 29.10.2022 09:39
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    TOGG'un renkleri ne olacak, hızı, motor ve şarj gücü nasıl? TOGG batarya kapasitesi nasıl, motoru yerli mi?

    Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 2022 TOGG fabrika açılışı 29 Ekim'de Erdoğan'ın katılımı ile Gemlik Kampüsü'nde gerçekleşecek. Açılış öncesinde ilk yerli elektrikli otomobil ile ilgili; fiyatı, özellikleri ve satışa çıkacağı tarih araştırma konusu oldu. Peki, TOGG batarya kapasitesi nasıl, motoru yerli mi? TOGG'un renkleri ne olacak, hızı, motor ve şarj gücü nasıl? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    TOGG batarya kapasitesi nasıl, motoru yerli mi?

    TOGG fabrika açılışı için geri sayım sona erdi. 29 Ekim'de Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek. TOGG imzasını taşıyan yerli otomobilleri hakkında vatandaşlar detaylı araştırmaya yapmaya başladı. Peki, TOGG batarya kapasitesi nasıl, motoru yerli mi? TOGG'un renkleri ne olacak? TOGG hızı, motor ve şarj gücü nasıl? İşte merak edilenler!

    TOGG ÜRETİM KAPASİTESİ NE KADAR?

    TOGG'un Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak. 2030 yılına kadar ise tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.

    TOGG HIZI KAÇ KM?

    TOGG otomobillerinin son hızı 180 km/sa olacak aracın 400 HP versiyonunda 0-100 km/sa hızlanması 4,8 saniye, 200 HP versiyonunda ise 7,6 saniyedir.

    TOGG MOTOR VE ŞARJ GÜCÜ NE?

    Aracın arkadan itişli 200 HP ve dört tekerden çekişli 400 HP olmak üzere iki farklı motor gücünde üretilmesi planlanıyor.

    TOGG'UN RENKLERİ BELLİ OLDU

    Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

    Togg'dan yapılan açıklamaya göre, "Bir otomobilden fazlası" için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'da "Türkiye'nin Renkleri"ni kullanıcılarıyla buluşturacak.

        Togg, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini verdi.

        Togg, kampüsünün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini bugüne taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, C-SUV'un dış renklerinde buluşturdu.

        "Ülkemizin sahip olduğu eşsiz güzelliklerden ilham alıyoruz"

        Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, global bir marka oluştururken doğum yerinin Türkiye olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel düzeyde rekabet edecek bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle çıktığımız bu yolda, ülkemizin sahip olduğu eşsiz zenginliklerden ilham alıyoruz. Logomuzda da vurguladığımız dualite temasında olduğu gibi 'duygusal' Doğu kültürü ve 'rasyonel' Batı kültürlerinin harmanlanmasını temsil eden bir markayız. İlk akıllı cihazımızın renklerini tasarlarken de Türkiye'mizden ilham aldık. 'Anadolu', 'Gemlik', 'Oltu', 'Kula', 'Kapadokya' ve 'Pamukkale' isimli renklerimizle ülkemizin sahip olduğu benzersiz güzellikleri Togg'un ilk akıllı cihazı C-SUV modeli ile kullanıcılarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz."

        TOGG'un renkleri belli oldu: ''Anadolu, Gemlik, Oltu, Kula, Kapadokya, Pamukkale''

        İŞTE TOGG'UN RENKLERİ!