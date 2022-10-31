18 yaş altına EYT hakkı! Sosyal Sigortalar Kanunu detayı | Ekonomi haberleri

EYT düzenlemesinde son dönemece girildi. Emeklilik hesabında 18 yaş öncesi sigorta da dikkate alınacak. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor. Emeklilik başlangıcı 18 yaşının doldurulduğu tarih kabul edilmekle beraber 8 Eylül 1999 öncesi farklı hesaplanıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için Sosyal Sigortalar Kanunu geçerli olup işe girişin 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan giriş tarihine göre kademeli sisteme tabi bulunuyor. Yine 18 yaş altı çalışmada sigorta başlangıcı olarak kabul edilmenin bir başka istisnası da 1 Nisan 1981 yılı öncesinde işe girilmesi. Bu dönemde çalışmaya başlayanlar yaşları 18'in altında da olsa ilk defa sigortalı olunan tarih kabul ediliyor. Ocak 1982 doğumlu bir kişi, Ocak 1999 tarihinde SSK'lı çalışmaya başladı. Bu kişi henüz 18 yaşını doldurmamakla beraber Eylül 1999 öncesi yapılan sigorta girişi nedeniyle EYT'ten yararlanabilecek. (Hazal ATEŞ)
SOSYAL KONUTTA SON GÜN
TOKİ projesi için başvuru milyonları aşarken, sosyal konut başvurusu bugün itibariyle sona eriyor. TOKİ arsa ve iş yeri başvurusu ise 7 Kasım tarihine kadar devam edecek. TOKİ sosyal konu projesinde 20 yıla varan vadelerle ev sahibi olacak olanlar ilerleyen günlerde kura ile belirlenecek. Bankalar aracılığıyla yapılacak başvurular, 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında kabul edilecek. e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erdi. Başvurusu toplanacak konutların, adet, brüt metrekare, net metrekare ve şerefiyeli satış fiyatları, ihalesi yapıldıktan sonra belirlenecek. Konutların satışı, yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibarıyla başlayacak şekilde yapılacak.
Başvurular "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "En az yüzde 40 engelli vatandaşlar", "emekliler", "18- 30 yaş arasındaki gençler" ve "Diğer alıcı adayları" olmaz üzere 5 kategoride kabul edilecek.
ALİAĞA BUĞDAYI BİSKÜVİ OLUYOR
Ülker'in, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'yle 2007'den bu yana yürüttüğü çalışmaların sonucunda geliştirilen Aliağa bisküvilik buğdayında ilk hasat yapıldı. Sözleşmeli tarım modeliyle hayata geçirilen projede ürünleri hasat eden çiftçiler buğdayını piyasa koşullarında Ülker'e sattı. Geçen yıl Ankara, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ ve Çorum olmak üzere on ildeki 80 bin dekar arazide ekilen buğdaylardan 17 bin ton hasat yapıldı. Bu buğdaylar Ülker Ankara Un fabrikasında toplanarak bisküvilik ürünlerde kullanılmaya başlandı. Ülker CEO'su Mete Buyurgan "İklim değişikliğine, hastalık ve kuraklığa dayanıklı, yüksek kaliteli, verimli, yerli, milli Aliağa Bisküvilik Buğdayı'nı sektöre kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
ÜRETIME 54 MİLYAR LİRA
Hükümet 2023 yılında kırsalda üretim seferberliği için kolları sıvadı. Tarımsal destekleme bütçesi 54 milyar liraya çıkarıldı. Üreticilere 12 milyar liralık mazot desteği verilecek, bazı hububat ürünlerine bir defaya mahsus ilave girdi desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı'nda kırsal kesimin kalkınması, istihdamın artırılması, üretimin desteklenmesine yönelik önemli başlıklara yer verildi. Gelecek yıl tarımsal destekleme bütçesi yüzde 35.6 arttırılarak 39.8 milyar liradan 54 milyar liraya yükseltildi. Destek ödemelerinde en yüksek artış yüzde 223.9 ile kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklerde görüldü. (Hazal ATEŞ)
DÖKÜLEN SIVA MÜTEAHHİT AYIBI
Milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir binada dökülen dış cephe sıvasına ilişkin açılan davada ayıbın var olduğunu bilen müteahhidin süresinde ayıp ihbarı yapılmadığı savunması yapmasının dürüstlük kuralıyla bağdaşmayacağına hükmederek, müteahhidi suçlu buldu.
KADIN GİRİŞİMCİLER E-İHRACAT ÖĞRENECEK
Kadın kooperatifleri ve girişimcilerinin yurtdışına e-ihracat yapabilmesi için 'İhracatta Kadın Projesi' hazırlandı. Proje, Katar Kalkınma Fonu desteğiyle PTT iştirak şirketi PttAVM.com'un yurtdışı ayaklarından birini oluşturan Turkish Souq platformu, SPARK ve Innovation For Development işbirliğinde gerçekleştirilecek. Başvurular 4 Kasım'a kadar sürecek ve 12 kadın kooperatifi seçilecek. (Barış ŞİMŞEK)