18 yaş altına EYT hakkı! Sosyal Sigortalar Kanunu detayı | Ekonomi haberleri

ALİAĞA BUĞDAYI BİSKÜVİ OLUYOR

Ülker'in, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü'yle 2007'den bu yana yürüttüğü çalışmaların sonucunda geliştirilen Aliağa bisküvilik buğdayında ilk hasat yapıldı. Sözleşmeli tarım modeliyle hayata geçirilen projede ürünleri hasat eden çiftçiler buğdayını piyasa koşullarında Ülker'e sattı. Geçen yıl Ankara, Konya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Kayseri, Eskişehir, Tekirdağ ve Çorum olmak üzere on ildeki 80 bin dekar arazide ekilen buğdaylardan 17 bin ton hasat yapıldı. Bu buğdaylar Ülker Ankara Un fabrikasında toplanarak bisküvilik ürünlerde kullanılmaya başlandı. Ülker CEO'su Mete Buyurgan "İklim değişikliğine, hastalık ve kuraklığa dayanıklı, yüksek kaliteli, verimli, yerli, milli Aliağa Bisküvilik Buğdayı'nı sektöre kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



ÜRETIME 54 MİLYAR LİRA

Hükümet 2023 yılında kırsalda üretim seferberliği için kolları sıvadı. Tarımsal destekleme bütçesi 54 milyar liraya çıkarıldı. Üreticilere 12 milyar liralık mazot desteği verilecek, bazı hububat ürünlerine bir defaya mahsus ilave girdi desteği sağlanacak. Cumhurbaşkanlığı 2023 Yıllık Programı'nda kırsal kesimin kalkınması, istihdamın artırılması, üretimin desteklenmesine yönelik önemli başlıklara yer verildi. Gelecek yıl tarımsal destekleme bütçesi yüzde 35.6 arttırılarak 39.8 milyar liradan 54 milyar liraya yükseltildi. Destek ödemelerinde en yüksek artış yüzde 223.9 ile kırsal kalkınma amaçlı tarımsal desteklerde görüldü. (Hazal ATEŞ)



DÖKÜLEN SIVA MÜTEAHHİT AYIBI

Milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir binada dökülen dış cephe sıvasına ilişkin açılan davada ayıbın var olduğunu bilen müteahhidin süresinde ayıp ihbarı yapılmadığı savunması yapmasının dürüstlük kuralıyla bağdaşmayacağına hükmederek, müteahhidi suçlu buldu.



KADIN GİRİŞİMCİLER E-İHRACAT ÖĞRENECEK

Kadın kooperatifleri ve girişimcilerinin yurtdışına e-ihracat yapabilmesi için 'İhracatta Kadın Projesi' hazırlandı. Proje, Katar Kalkınma Fonu desteğiyle PTT iştirak şirketi PttAVM.com'un yurtdışı ayaklarından birini oluşturan Turkish Souq platformu, SPARK ve Innovation For Development işbirliğinde gerçekleştirilecek. Başvurular 4 Kasım'a kadar sürecek ve 12 kadın kooperatifi seçilecek. (Barış ŞİMŞEK)

