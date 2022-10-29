Madenci ailelerine büyük destek! Koşulsuz ölüm aylığı ve bütün prim borçları silinecek





EKSİK PRİMİ HAZİNE ÖDEYECEK

Amasra'da meydana gelen ve 41 madencinin yaşamını yitirdiği maden kazasının ardından önemli bir adım atıldı. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önergeyle, madenci yakınlarına desteğin kapsamı genişledi, 2003 öncesi, 2014 sonrası sınırlaması da kaldırıldı. Desteklerden Haziran 2003- Mayıs 2014 tarihleri arasındaki kazalarda yaşamını yitiren madencilerin aileleri de yararlanacak. Düzenlemeye göre, kömür ve linyit madenlerinin yeraltı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen madencilerin ailelerine, hiçbir koşul aranmaksızın ölüm aylığı bağlanacak. Ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenecek. Mevcut uygulamada SSK'lı çalışanlara ölüm aylığı bağlanması için 5 yıl sigortalı olma, 900 prim günü gerekiyor. Prim gününün fiili çalışmayla elde edilmesi zorunluluğu bulunduğu için borçlanma ile kazanılan günler dâhil edilmiyor. Ayrıca genel sağlık sigortası primi de dâhil herhangi bir prim borcunun olmaması zorunluluğu bulunuyor. Yapılan düzenlemeyle madencilerin SGK'ya olan prim borçları da silinecek.