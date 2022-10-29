Meslek liselerı ‘üretimde’ yarışıyor! 9 ayda 1.4 milyar lira gelir elde ettiler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, meslek liselerinin bu yılın ilk 9 ayında elde ettiği gelirin 1 milyar 362 milyon 789 bin liraya ulaştığını, geçen yılın aynı dönemine göre kaydedilen artışın yüzde 219 ile rekor bir seviyede olduğunu belirtti. Özer, "9 aylık dönemde gerçekleştirilen üretimden öğrenci ve öğretmenlerimiz 223 milyon 517 bin lira pay aldı" dedi. Meslek liselerinin bu yılın ilk 9 ayındaki gelirinin, şehirlere göre dağılımında ilk sırada 148 milyon 93 bin 672 lirayla İstanbul yer aldı. Bu ili 131 milyon 283 bin 799 lirayla Ankara ve 117 milyon 851 bin 195 lirayla Gaziantep izledi. (Burcu ŞEN)



BURSA TARİHİ GÜNE HAZIR

18 Temmuz 2020'de temeli atılan Gemlik Togg Fabrikası'nda sona gelindi. Bugün açılışı yapılacak fabrikada son hazırlıklar tamamlanmış durumda. Açılışın yapılacağı alan üzerinde Togg'un logosunun bulunduğu uzun mavi bir çadır, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı alan ve seri üretimine geçilecek C-SUV modelinin hünerlerini sergileyeceği toprak bir pist bulunuyor. Bursa Gemlik'te kurulan ve Türkiye'nin mobilite dönüşümüne liderlik edecek olan Togg fabrikasında 250 adet otomasyon robotun yanı sıra yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu rakam taşeron firmalarla birlikte 30 bin kişiyi bulacak.



175.000: Yıllık üretim kapasitesi

5.000: İstihdam sayısı

1 milyon: 2030'a kadar üretim hedefi

% 68: 2025'te yerlilik hedefi

250: Tesisteki robot sayısı (Tuna ÇAM)

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