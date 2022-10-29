Memur maaş katsayısındaki artış sosyal yardım paketlerindeki desteklere yansıyacak

İhtiyacı olan vatandaşlara yaklaşık 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlanırken, Ocak ayında pek çoğunun tutarı artacak. Memur maaş katsayısındaki artış; yaşlılara, engellilere, hastalara ve çocuklara yapılan ödemelere yansıyacak.
Asgari ücretteki artış da bu desteklerden yararlanmak için bakılan gelir sınırını yükseltecek. Merkez Bankası'nın yüzde 65.2 olan yıl sonu enflasyon tahminine göre, memurların yüzde 8'lik Ocak zammı TÜFE farkıyla yüzde 17.13'e ulaşabilecek. Bu durumda destekler şöyle değişecek:
Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 536 liradan bin 799 liraya ulaşacak.