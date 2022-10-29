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    Memur maaş katsayısındaki artış sosyal yardım paketlerindeki desteklere yansıyacak

    Yaklaşan Ocak ayında yaklaşık 50 ayrı sosyal yardımdan pek çoğunda tutar artacak, bu ödemelerden yararlanmak da kolaylaşacak... İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Çığıl Ön Yener
    Yaşlıya-engelliye destek artıyor
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    İhtiyacı olan vatandaşlara yaklaşık 50 ayrı sosyal yardım programıyla destek sağlanırken, Ocak ayında pek çoğunun tutarı artacak. Memur maaş katsayısındaki artış; yaşlılara, engellilere, hastalara ve çocuklara yapılan ödemelere yansıyacak.



    Asgari ücretteki artış da bu desteklerden yararlanmak için bakılan gelir sınırını yükseltecek. Merkez Bankası'nın yüzde 65.2 olan yıl sonu enflasyon tahminine göre, memurların yüzde 8'lik Ocak zammı TÜFE farkıyla yüzde 17.13'e ulaşabilecek. Bu durumda destekler şöyle değişecek:



    Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 536 liradan bin 799 liraya ulaşacak.



        Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan evde bakım desteği 3 bin 336 liradan 3 bin 907 liraya yükselecek.



        18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 226 lira ödenirken, bu tutar bin 436 liraya çıkacak.



        Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 436, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 155 liraya yükselecek.



            Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 3 bin 336 lira tutarındaki yardım da 3 bin 907 liraya ulaşacak.



            Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artacak. Okul öncesi için ödeme bin 584 liradan bin 856, ilköğretimde okuyan çocuk için 2 bin 376 liradan 2 bin 784, ortaöğretimde okuyan çocuk için 2 bin 535 liradan 2 bin 969, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 2 bin 852 liradan 3 bin 340 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme bin 584 liradan bin 856, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 267 liradan bin 484 liraya yükselecek.

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            Eren Holding
            Haberler Ekonomi Memur maaş katsayısındaki artış sosyal yardım paketlerindeki desteklere yansıyacak
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