Memur maaş katsayısındaki artış sosyal yardım paketlerindeki desteklere yansıyacak





Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de artacak. Okul öncesi için ödeme bin 584 liradan bin 856, ilköğretimde okuyan çocuk için 2 bin 376 liradan 2 bin 784, ortaöğretimde okuyan çocuk için 2 bin 535 liradan 2 bin 969, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 2 bin 852 liradan 3 bin 340 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme bin 584 liradan bin 856, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de bin 267 liradan bin 484 liraya yükselecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN