Yaklaşık 600 bin sözleşmeliye kadro yolunu açacak düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda 4B'liler yer alacak" dedi. Bu hafta son şekli verilecek taslak metne göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.