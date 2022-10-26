Yaklaşık 600 bin sözleşmeliye kadro yolunu açacak düzenlemede sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda 4B'liler yer alacak" dedi. Bu hafta son şekli verilecek taslak metne göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.
İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.
ASKERLİK VE DOĞUM KAPSAMDA
31 Aralık 2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.