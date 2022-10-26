Çalışan ve emekli enflasyona ezdirilmeyecek! Cumhurbaşkanlığı 2023 Programı'nda neler var? Kimler taslakta?

CumhurbaşkanlığI 2023 Yıllık Programı'na, çalışanların, emeklilerin enflasyona karşı korunması, kritik projelerin yaşama geçirilmesi, istihdamı artıran, emekliyi, esnafı, öğrenciyi, tasarruf sahibini, işletmeleri koruyan önemli adımlar damgasını vurdu.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na gelecek yıl, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların Genel Sağlık Sigortası primi de dâhil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak.
Akkuyu Nükleer Santrali elektrik üretimine başlayacak, bor tesisleri kurulacak, elektrikli otobüsler uzun yola çıkacak, dijital Türk Lirası kullanımı başlayacak, iklim değişikliğine uygun tarımsal üretim yapılacak.