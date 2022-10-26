Çalışan ve emekli enflasyona ezdirilmeyecek! Cumhurbaşkanlığı 2023 Programı'nda neler var? Kimler taslakta?





Çalışan da emekli de korunacak: Ücretlilerin, kendi hesabına çalışanların emekli aylıkları 2023 Ocak-Temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak. Toplu sözleşme hükümlerine göre memur ve memur emeklisi aylıkları Ocak 2023'te yüzde 8, Temmuz'da yüzde 6 artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek. SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. 2023 yılında İşsizlik Sigorta Fonu varlığı 135 milyar liraya ulaşacak.