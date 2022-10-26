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    Çalışan ve emekli enflasyona ezdirilmeyecek! Cumhurbaşkanlığı 2023 Programı'nda neler var? Kimler taslakta?

    Cumhurbaşkanlığı Programı yayınlandı. 2023’te istihdamı artıran, çalışanları, emeklileri enflasyona karşı koruyan adımlar atılacak. İşte tüm detaylar...

    Hazal Ateş
    Çalışan-emekli enflasyona ezdirilmeyecek

    CumhurbaşkanlığI 2023 Yıllık Programı'na, çalışanların, emeklilerin enflasyona karşı korunması, kritik projelerin yaşama geçirilmesi, istihdamı artıran, emekliyi, esnafı, öğrenciyi, tasarruf sahibini, işletmeleri koruyan önemli adımlar damgasını vurdu.



    Sosyal Güvenlik Kurumu'na gelecek yıl, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların Genel Sağlık Sigortası primi de dâhil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak.



    Akkuyu Nükleer Santrali elektrik üretimine başlayacak, bor tesisleri kurulacak, elektrikli otobüsler uzun yola çıkacak, dijital Türk Lirası kullanımı başlayacak, iklim değişikliğine uygun tarımsal üretim yapılacak.



        Çalışan da emekli de korunacak: Ücretlilerin, kendi hesabına çalışanların emekli aylıkları 2023 Ocak-Temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılacak. Toplu sözleşme hükümlerine göre memur ve memur emeklisi aylıkları Ocak 2023'te yüzde 8, Temmuz'da yüzde 6 artırılacak, enflasyon farkları da ayrıca ilave edilecek. SGK'ya faturalı ödemeler, ek karşılıklar, emeklilere yapılan ek ödeme, devlet katkısı, prim teşviklerinden kaynaklanan transferler ile prim ödeme gücü olmayanların GSS primi de dâhil olmak üzere 582.9 milyar lira tutarında bütçe transferi yapılacak. 2023 yılında İşsizlik Sigorta Fonu varlığı 135 milyar liraya ulaşacak.


        Gençlere kariyer fırsatı: Üniversite öğrencilerine yönelik olarak 5 istihdam fuarı ve 10 kariyer günü düzenlenecek. Kırsal alanda yaşayan 15-24 yaş grubundaki gençlerin mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından yararlandırılmaları sağlanarak öncelikle bulundukları bölgelerde istihdam edilebilirlikleri artırılacak.



        BES'te kalana avantajlı kredi: Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki katılımcıların finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşmelerini sonlandırmak yerine birikimleri sayesinde sistemden ayrılmadan avantajlı koşullarda kredi çekebilmesi için alacağın devri uygulaması hayata geçirilecek.



            Sosyal yardım alanlara iş: Sosyal yardım yararlanıcısı 50 bin kişiye iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunulacak. Sosyal yardım yararlanıcısı 20 bin kişi durumlarına uygun işlere yerleştirme hizmetlerinden, kurs ve programlardan yararlandırılacak.

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            Haberler Ekonomi Çalışan ve emekli enflasyona ezdirilmeyecek! Cumhurbaşkanlığı 2023 Programı'nda neler var? Kimler taslakta?
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